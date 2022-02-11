Опубликован свежий рейтинг надежности автомобилей — лидер неожиданный

Лучшими в 2022 году стали автомобили Kia

Аналитическая фирма J.D. Power поделилась свежим рейтингом надежности автомобилей. В него вошли те транспортные средства, возраст которых не превышал трех лет. Для определения лидеров и аутсайдеров был проведен опрос, в котором приняли участие 30 тысяч автовладельцев.

При формировании рейтинга учитывалось количество проблем, возникших на 100 транспортных средствах. Чем ниже количество проблем, тем, соответственно, выше надежность автомобиля.

Аналитики J. D. Power отметили, что у массовых марок индекс проблем составлял примерно 190. У премиальных брендов он был немного выше — 204. Такая цифра вполне оправдана. Ее объясняют большим количеством электроники и дополнительных систем, которые могут выйти из строя.

Большинство проблем в новых автомобилях связано с системами мультимедиа. На них пришлось в среднем 52 поломки. Каждая из них связана с Android Auto, Apple CarPlay или ошибками Bluetooth.

В число лучших в 2022 году попала Kia. Ей досталось первое почетное место. Второе у Buick, третье у Hyundai. В десятке наиболее надежных — Genesis, Toyota, Lexus, Porsche, Dodge, Cadillac и Chevrolet. В число аутсайдеров попали Land Rover, Ram и Volvo.