Патрульная полиция напомнила правила проезда блокпостов

На территории Украины обустроено около 1000 блокпостов. Пропускной режим на них осуществляют представители терробороны, нацгвардейцы и инспекторы полиции. Силовики проверяют документы водителей и пассажиров, а также досматривают автомобили на предмет подозрительных предметов.

Большинство граждан страны относится с понимаем к этим мероприятиям. Ведь они направлены на обеспечение безопасности жителей городов и выявление диверсионных групп, которые сливают информацию о важных инфраструктурных объектах противнику. Однако есть и такие, которые ведут себя агрессивно, тем самым мешая специалистам выполнять свою работу.

Поэтому Патрульная служба Украины еще раз напомнила правила пересечения блокпостов: