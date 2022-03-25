Новости
Патрульная полиция напомнила правила проезда блокпостов
На территории Украины обустроено около 1000 блокпостов. Пропускной режим на них осуществляют представители терробороны, нацгвардейцы и инспекторы полиции. Силовики проверяют документы водителей и пассажиров, а также досматривают автомобили на предмет подозрительных предметов.
Большинство граждан страны относится с понимаем к этим мероприятиям. Ведь они направлены на обеспечение безопасности жителей городов и выявление диверсионных групп, которые сливают информацию о важных инфраструктурных объектах противнику. Однако есть и такие, которые ведут себя агрессивно, тем самым мешая специалистам выполнять свою работу.
Поэтому Патрульная служба Украины еще раз напомнила правила пересечения блокпостов:
- будьте вежливыми;
- выключите свет фар;
- сбавьте скорость и соблюдайте дистанцию между транспортными средствами;
- заранее подготовьте документы для проверки;
- снимите видеорегистратор и не фотографируйте ничего на телефон;
- следуйте указаниям и отвечайте на вопросы проверяющего;
- по требованию покажите содержимое багажника и автомобиля.