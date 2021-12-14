Первый электрокроссовер от Opel получил ценник для рынка Украины

Бренд Opel видит огромный потенциал для развития продаж электромобилей на рынке Украины. Из года в год сегмент экоавто показывает двухзначный рост. Учитывая высокий интерес со стороны покупателей, Бренд Opel решил зайти на рынок с самым ожидаемым автомобилем этой зимы – электрокроссовером Моkkа-е. Для того чтобы удовлетворить запрос максимального числа клиентов, автомобиль будет представлен исключительно в максимальной комплектации Ultimate.

Генеральный директор представительства концерна Stellantis в Украине Руслан Акимов заявил: “Мы видим высокий интерес к электромобилям концерна Stellantis в Украине. Последнее пару лет мы активно изучали интерес и обьем потенциальных продаж. В результате было принято решение презентовать на нашем рынке немецкий электрокроссовер Opel Моkkа-е в числе первых. Присутствует огромный интерес как со стороны розничных покупателей, так и со стороны корпоративных клиентов и лизинговых компаний. Первые автомобили станут в тест-парк дилеров до конца этого года, а клиенты смогут начать получать заказанные авто уже в начале 2022-го года. Мы верим в потенциал данного сегмента в Украине и готовы максимально инвестировать в развитие электроавтомобилизации в нашей стране, предлагая доступный и качественный продукт, а также официальный сервис и гарантию на него. ”

Бренд Opel всегда старается давать наилучшие предложения на ключевых рынках, что находит свое отражение и сейчас: электрокроссовер Opel Mokka-e приходит в Украину! Ведь автолюбители нашей страны активно интересуются идеями электрической мобильности, а Бренд Opel активно растет на рынке Украины, привлекая все больше и больше клиентов. Поэтому новая яркая электрическая новинка позволит Opel достичь сразу нескольких целей: дать наилучшее предложение в классе для фанатов электромобилей, привлечь к себе дополнительное внимание, а также продемонстрировать передовые технические наработки из мира электромобилей.

Электрический кроссовер, который заряжен на драйв!

Еще на этапе проектирования нового поколения Opel Mokka, в конструкцию этого кроссовера была заложена возможность создания электрической версии. Ведь использование многофункциональной модульной платформы CMP (Common Modular Platform) позволяет установить разные типы силовых агрегатов: бензиновые двигатели, турбодизель, либо даже электромотор! Для питания последнего используется тяговый аккумулятор типа «Литий-Ион» с рабочим напряжением 350 вольт и емкостью 50 кВтч, благодаря чему электромобиль Opel Mokka-e имеет запас хода до 324 км (в зависимости от нагрузки, стиля управления, окружающей температуры).

И можете не сомневаться – это будут увлекательные километры! Ведь под капотом электрического кроссовера Opel Mokka-e скрывается электромотор мощностью 100 кВт (136 л.с.) и крутящим моментом 260 Нм: оба показателя являются рекордными для текущей линейки Opel Mokka! Неудивительно, что электрокроссовер Opel Mokka-e демонстрирует разгон 0-100 км/ч всего за 9,2 секунды и максимальную скорость 150 км/ч.

Водитель может выбрать один из трех режимов движения – Eco, Normal, Dynamic – которые отвечают его настроению: страсть к активному драйву (Dynamic), необходимость спокойно проехать максимальную дистанцию (Eco), либо желание получить максимально сбалансированный характер (Normal). Вместе с функцией рекуперации энергии во время торможения и привычным передним приводом, все это максимально облегчает управление электромобилем. А наличие встроенного зарядного устройства (инвертора) мощностью 11 кВт упрощает зарядку: 30 минут для восполнения емкости аккумулятора до уровня 80% при использовании публичных зарядных станций мощностью до 100 кВт, либо в домашних условиях всего 5 часов от зарядного устройства типа «wallbox», которое можно установить дома, на паркинге, в офисе.

Официальный сервис и гарантия

Для рынка Украины концерн Stellantis предлагает общеевропейские условия гарантии на автомобиль и батарею. Так, автомобиль покрыт стандартными условиями гарантии – 3 года либо 100.000 км (в зависимости от того, что наступит раньше). В свою очередь, на батарею и тяговое оборудование гарантия будет действовать на протяжении 8 лет либо 160.000 км с сохранением минимальной емкости батареи на уровне 70%.

На данный момент Бренд Opel имеет обширную дилерскую сеть, которая готова к продаже и обслуживанию первого электромобиля Бренда для Украины. Так, в большинстве дилерских центров электрокроссовер Mokkа-e доступен для продажи и сервисного обслуживания. Вас готовы принять в следующих городах: Киев, Харьков, Львов, Запорожье, Одесса, Николаев, Кропивницкий. И что важно, перечень доступных дилерских центров по продаже и обслуживанию электромобилей постоянно расширяется, чтобы предложить вам еще больше комфорта.

Лучшая комплектация, лучшее предложение в классе!

Электрокроссовер Opel Mokka-e – это, прежде всего, «стиляга» Mokka: компактный кроссовер (длина 4,15 м и колесная база 2,56 м), с новым фирменным «лицом» Opel Vizor и салоном Opel Pure Panel. Существенно изменилась лишь масса – электромобиль весит 1 598 кг, большая часть из которых собрана в нижней части кузова: таким образом, достигается понижение центра массы и улучшение устойчивости в поворотах.

Чем еще отличается электромобиль Opel Mokka-e от других версий Opel Mokka, так это комплектацией Ultimate. В Украине он будет представлен исключительно в максимальной комплектации, в которую добавлены следующее оборудование: матричные адаптивные светодиодные фары Matrix LED, 12-дюймовая ЖК-панель приборов, 10-дюймовый сенсорный дисплей и мультимедиа NAVI PRO, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки «Stop&Go», система предупреждения о столкновении и экстренного торможения «Active Safety Brake», мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, активна система удержания в полосе движения «Lane Positioning Assist», климат-контроль, функция автоматической парковки, камера заднего вида со 180-градусным обзором, подогрев сидений и руля, 2-цветный окрас кузова (крыша и капот черного цвета), хромированные молдинги, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски, пр. Можно с уверенностью сказать, что электрокроссовер Opel Mokka-e предлагает максимальную комплектацию в линейке модели: для других версий Opel Mokka данное оснащение доступно лишь в виде платных опций.

Электромобиль Opel Mokka -e в Украине: доступен уже сейчас

Новый электрический кроссовер Opel Mokka-e уже доступен украинским покупателям: сформированы прайс-листы и открыт прием заказов, первая партия электромобилей уже дет в Украину. Цена новинки в максимальной комплектации становит 939 300 грн.

И уже сейчас мы предлагаем вам удобную функцию – расчет реального запаса хода электромобиля с помощью специального калькулятора в шоу-руме модели. Все достаточно просто – выбираете желаемый режим езды (Eco, Normal, Dynamic), указываете вашу привычную скорость во время поездки, а также температуру воздуха. И в результате вы получаете реальный запас хода автомобиля без приукрашивания, что позволяет вам заранее планировать собственные поездки по городу или же дальние путешествия.

Обращайтесь к официальным дилерам Бренда Opel, чтобы сделать свой заказ – и получайте инновационный, стильный, динамичный электромобиль в числе первых покупателей в Украине!