Пикап Toyota Hilux превратился во внедорожный Lamborghini Gallardo

Внедорожную реплику итальянского спорткара построили в Таиланде

Автомобильные фанаты и тюнеры из Таиланда постоянно удивляют мир своими оригинальными проектами. Об одном из них рассказал в своем новом видео владелец CB Media, популяризирующего страны Юго-Восточной Азии.

Речь идет о внедорожной реплике спорткара Lamborghini Gallardo, построенной в небольшой автомастерской на базе Toyota Hilux. На шасси японского пикапа таиландские мастера установили практически точную копию кузова Gallardo.

В частности, передняя его часть повторяет рестайлинговый LP560-4 2012 года. Кузовные панели немного искажены, но в целом автомобиль выглядит как настоящий Lamborghini. Из «оригинального» — только самодельные круглые фары. А в движение внедорожный спорткар приводит двигатель от Lexus. Какой именно, автор видео не уточнил.

Для своих реплик мастера используют и другие моторы. Все зависит от желания клиента. Например, на одну из копий Gallardo установили мотор от Audi V6, на другую — четырехцилиндровый Honda K-Series.

Но на одних репликах мастерская не останавливается. Здесь создают уникальные образцы мебели, вдохновленные автомобилями. Например, диван-копия Lamborghini Aventador SVJ в натуральную величину. Также в коллекции мастерской столы в виде передней части разных моделей Lamborghini и диван в стилистике Ferrari 488 GTB.