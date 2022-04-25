Подготовьте свой автомобиль к летнему сезону с максимальным вниманием и 100% уверенностью в качестве!

Представительство брендов PEUGEOT, CITROЁN, OPEL и DS Automobiles предлагает автовладельцам позаботиться о своем автомобиле и подготовить его к теплому сезону. Для надежной работы вашего автомобиля следует не забывать о своевременном прохождении ТО, но и сезонная подготовка имеет немаловажное значение. Именно поэтому мы подготовили для вас гайд по правильной и всеобъемлющей подготовке вашего автомобиля к новому сезону.

Прежде всего, следует установить летние шины , ведь дни становятся все теплее и стоит уже переобуть ваш автомобиль. Сервисы брендов PEUGEOT, CITROЁN, OPEL и DS Automobiles возобновили работу в большинстве регионов нашей страны. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем сервисном центре. Следующим шагом по качественной подготовке автомобиля к летнему сезону является замена рабочих жидкостей. И это касается не только омывателя, здесь речь в первую очередь идет о замене моторного масла.

Замена моторного масла – это основной этап, с которого начинается понятие «надежность автомобиля». Ведь для того, чтобы двигатель исправно работал долгие годы, необходимо использовать правильное моторное масло: определенного класса и соответствующее ряду технических спецификаций. Кроме того, требуется и качественный масляный фильтр, который позволит поддерживать масло чистым во время эксплуатации. Эта процедура должна быть выполнена в обязательном порядке, поскольку она позволяет избавиться от загрязнений, возникающих в процессе работы двигателя, а также гарантирует длительный срок эксплуатации двигателя и выпускной системы вашего автомобиля.

Для владельцев постгарантийных автомобилей PEUGEOT, CITROЁN и OPEL есть идеальное решение – замена моторного масла с использованием качественных продуктов Eurorepar на авторизованном сервисе брендов – специалисты авторизованных сервисных станций на высшем уровне позаботятся о вашем авто.

Кроме замены масла в двигателе и масляном фильтре следует обратить внимание и на замену воздушного и топливного фильтров, а также замену тормозной жидкости и фильтра салона. Это важные элементы систем автомобиля, обеспечивающие надежную и бесперебойную работу. К примеру, несвоевременная замена тормозной жидкости может привести к выходу из строя важных узлов тормозной системы автомобиля, что, в свою очередь, отразится на качественных показателях его безопасной эксплуатации. А заменив салонный фильтр , вы избавитесь от загрязненного воздуха в салоне автомобиля, что сделает вашу поездку более комфортной.

Еще одним шагом по подготовке автомобиля, о котором, к сожалению, большинство забывающих является обслуживание системы кондиционирования. Почему это нужно? Плохое охлаждение создает слишком высокое давление в контуре кондиционирования, что приводит к поломкам и побочным эффектам: пробуксовке вспомогательного приводного ремня; короткому замыканию; утечке жидкостей; преждевременному износу компрессора; неприятным запахам; недостаточной очистке лобового стекла; повышенному потреблению топлива. Поэтому следует своевременно проводить обслуживание системы кондиционирования.

Также, мы настоятельно рекомендуем: уделите внимание подвеске и тормозам автомобиля! Коварная зима могла оставить неприятные сюрпризы-последствия в виде повреждения деталей ходовой части, надорванных пыльников и резинометаллических элементов. Все работы производятся с использованием оригинальных запчастей, отличающихся максимальным качеством изготовления, точными посадочными размерами, длительным сроком службы. Будьте уверены: оригинальные пружины и амортизаторы вернут отличные ходовые качества автомобиля, а тормозные диски и колодки гарантируют эффективное замедление в любых ситуациях.

Проверяя свой автомобиль на регулярной основе и заранее меняя необходимые расходные материалы (фильтры, рабочие жидкости), вы закладываете основу для его длительной безупречной работы, что позволит продлить активную жизнь автомобиля и снизить риск выхода из строя любых узлов (агрегатов) в самый неподходящий момент. Благодаря высокой компетентности специалистов, работающих в авторизованных сервисных центрах PEUGEOT, CITROЁN, OPEL и DS Automobiles, вы всегда будете уверены в четком выполнении работ и качества запасных частей и расходных материалов, предусмотренных производителем автомобиля.

Подготовьте свой автомобиль к летнему сезону максимально правильно и в полном объеме! И в этом вам обязательно помогут официальные дилеры и сервисные центры PEUGEOT, CITROЁN, OPEL и DS Automobiles. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем сервисном центре.