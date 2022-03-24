Полет Tesla Model S показали на видео

Автомобиль пролетел над землей на высоте 15 метров

Известный блогер Alex Choi опубликовал на своем Youtube-канале видео полета автомобиля Tesla Model S, которым закончился организованный Tesla Drive. В посте под видео он написал, что не мог и предположить такого поворота событий. По его словам, после окончания мероприятия, на которое съехались десятки владельцев электромобилей Tesla, к нему обратился неизвестный и предложил показать место, где двумя годами раньше знаменитый блогер и юморист Дэвид Добрик совершил прыжок на своей Tesla.

Но, как оказалось, его целью было совсем другое — неизвестный решил повторить полет Добрика и сделал так, чтобы его подвиг не остался незамеченным. Помимо Чоя полет автомобиля на высоте около 15 метров снимали еще с десяток любопытных.

Но завершить его успешно неизвестному любителю трюков не удалось. Автомобиль ударился «носом» о землю, протаранил несколько машин, припаркованных у обочины и мусорный бак. Как видно на видео, в результате удара о землю пострадала передняя часть кузова электрокара и сработали все подушки безопасности.

Сам же лихач скрылся с места происшествия, бросив арендованную Tesla Model S. Его личность предстоит установить сотрудникам полиции Лос-Анджелеса. За информацию о «трюкаче» объявлено вознаграждение в 1000 долларов. Полиция уже проверяет несколько сообщений о подозреваемых.