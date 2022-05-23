Новости Полезные подарки превыше всего — что можно подарить автомобилисту

Мобільні аксесуари для автомобіля. Тематичні подарунки для власника авто. Збираємо комплект корисних дрібничок для користування в машині: пилотяг, автотримач, зарядний пристрій та модулятор. Поради.

Если впереди профессиональный праздник работников автомобильного транспорта или же день рождения у человека, который безумно любит свою машину, то именно здесь вы найдете несколько идей для подарков. Это мобильные аксессуары, которые точно пригодятся.

Формируем комплект автоаксессуаров

Набор ключей дарили? Автохолодильник тоже? Даже видеорегистратор? Что ж, остается подарить права.

Шутки шутками, но если вам трудно выбрать тематический подарок самостоятельно, попробуйте невзначай спросить у владельца авто, чего ему не хватает. Это самый надежный вариант – сделать приятный подарок.

Не получили ответа? Что ж, начните собирать объемный пакет из следующих вещей:

Автомобильный пылесос – это удобное небольшое устройство, которым легко очистить все уголки в салоне машины от пыли и грязи. С таким подарком автомобилист будет спокойно возить пассажиров, набравшихся песка на пляже, песиков, которые переносят почву на лапах, и детей, которые любят есть печенье во время путешествия. Такой аксессуар размером с большой термос, поэтому его можно возить с собой и без проблем пользоваться им во время остановки. Автодержатель — он фиксирует смартфон, благодаря чему можно одновременно управлять автомобилем и говорить по телефону, смотреть маршрут и т.д. Если автодержатель не блокирует обзор экрана, легко крепится и регулируется, такой подарок действительно облегчит жизнь водителю. Автомобильное зарядное устройство – его смело можно добавить в подарок, если это не примитивный вариант адаптера, а интеллектуально оснащенное универсальное изобретение с возможностью подключения сразу нескольких устройств. Аксессуар должен быть разумным, т.е. иметь защиту, предотвращающую перегрев, перегрузку и короткое замыкание, а также иметь хороший вид. FM-трансмиттер – настоящая находка для желающих слушать в салоне музыку со смартфонов и флешек, но имеет магнитолу старого образца. Такие современные модули значительно расширяют функционал штатной аудиосистемы и позволяют считывать информацию с разных цифровых носителей.

Советы

В комплект также можно добавить безделушки, такие как:

элитный автомобильный ароматизатор;

охлаждающий спрей;

комплект для мойки автомобиля (желательно с минимойкой);

спрей для стекла и пленку для зеркал отталкивающего воду авто.

Главное, чтобы эти вещи были вспомогательными в вашем подарке, а не основной его частью, например, составляли не более четверти всего количества или стоимости. Представьте, что это дарят вам.

Поэтому, если вы не рассчитываете тратить кучу денег на комплект, в котором есть все, лучше подарить только одну ценную вещь высокого качества.

Не обязательно владельцу машины из года в год дарить тематические вещи. В конце концов, такие подарки не станут сюрпризом.

Вместо этого обратите внимание на смартчасы, ТВ-приставки или что-то другое, не менее ценное.

“Источник: mobo.net.ua”