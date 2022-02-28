Полиция попросила украинцев убрать с автомобилей одну деталь

Патрульная полиция Украины обратилась к жителям страны с просьбой, снять со стекол автомобилей тонирующую пленку. Также правоохранители попросили убрать из салона все предметы, которые могут уменьшать видимость.

Это необходимо для того, чтобы при осмотре машины инспекторы полиции или военные на блокпостах видели, что происходит в ее салоне. К тому же силовики попросили вести себя сдержанно во время досмотров и не провоцировать, так как сейчас все на нервах.

«Просим вас с пониманием отнестись к этой мере. Напоминаем, что вы всегда можете сообщить о подозрительных лицах или движущихся транспортных средствах на спецлинию 102», – говорится в сообщении.