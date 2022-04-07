Россиянам прогнозирую рос цен на бензин

Топливо в стране-бензоколонке будет дорожать из-за «возросших рисков»

Россиян готовят к повышению цен на топливо, что выглядит немного нелогично для страны, которая занимает третье место в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии. Кроме того, на фоне военной агрессии против Украины, спрос на российскую нефть на мировом рынке упал.

Все эти нереализованные объемы могут хлынуть на внутренний рынок. По мнению аналитиков, ожидать снижения цен на бензин и дизель россиянам не стоит.

Топливо в России будет дорожать, поскольку власти могут использовать цены на бензин и дизель в качестве инструмента для борьбы с инфляцией. Ожидается, что рост цен удержится в пределах инфляции. Вопрос только в том, какой она будет?