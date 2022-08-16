Пункт пропуска «Краковец» начал принимать автобусы на выезд

Уже с полуночи 17 августа международный пункт пропуска «Краковец» начнет принимать автобусы регулярного и нерегулярного сообщения на выезд из Украины. После проведенной реконструкции его торжественно открыли в присутствии представителей украинского и польского правительства.

Работы были проведены в рамках проекта «Открытая граница», согласованного президентами обоих стран. Модернизированный автобусный терминал, а также обустройство специального места для оформления пассажиров позволит существенно сократить очереди. Планируется, что на оформление одного автобуса в среднем будет уходить около 30 – 45 минут.