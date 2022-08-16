Porsche выпустила «мультяшный» спорткар, чтобы помочь беженцам из Украины

Специальную версию, посвященную культовой анимационной франшизе «Тачки» от студии Pixar, получило спортивное купе Porsche 911. Именно с этой модели была срисована главная героиня мультфильма Салли.

Автомобиль окрасили в голубой оттенок Sally Blue Metallic, разработанный специально для этого проекта, и установили особые 20-дюймовые пятиспицевые колесные диски, которые выглядят аналогично мультяшным. На антикрыло нанесли аэрографию, как у Салли. Но видна она только при поднятом заднем спойлере.

В отделке салона использованы материалы аналогичного оттенка, который отлично сочетается с базовыми материалами. Также присутствуют логотипы «Sally Carrera» на задних стеклах и «Cars» на дверных картах. На передней панели сделана гравировка «Sally Special 001/001», которая указывает на то, что купе сделано в единственном экземпляре.

Вместо спортивного режима вождения Porsche нанес надпись «Kachow!». Эту фразу произносил главный герой мультфильма – Молния МакКуин. Еще одна пасхалка «GTS powered» спрятана под капотом модели. В движение спецверсию 911 Carrera GTS приводит стандартный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 473 л.с.

Porsche 911 Sally Special продадут на благотворительном аукционе RM Sotheby’s. Он состоится 20 августа во время Недели автомобилей в Монтерее. Победитель получит второй комплект колесных дисков, сделанный на заказ чехол для автомобиля, книгу с диаграммами развития проекта и эксклюзивные наручные часы. Все вырученные средства передадут в фонд, который помогает украинским беженцам.