Редкий Mercedes продали по цене Skoda Octavia – таких в мире всего 77 штук

Тираж модели составляет 77 экземпляров

Mercedes-Benz 400E в тюнинге от AMG довольно редкий автомобиль. Он был выпущен в 1993 году тиражом в 77 экземпляров и адресован жителям Японии. Всего предусмотрено три модификации: S1, S2 и S3. Один из седанов недавно продали на аукционе eBay.

Представленный экземпляр относится к модификации S3 и получил максимальное количество улучшений. От базовой версии модель отличается стильным обвесом, специальными колесными дисками BBS, модернизированной оптикой и выхлопной системой AMG. Также седану доработали салон, отделав его высококлассной кожей серого цвета. В оснащение включили стереосистему McIntosh и автоматический климат-контроль.

Пробег автомобиля составляет 80 000 км. При этом он находится в отличном состоянии. Безупречно выглядит не только кузов и салон, а и подкапотное пространство машины, где установлен 4,2-литровый двигатель V8 мощностью 308 л.с. По словам прежнего владельца, Mercedes-Benz 400E AMG регулярно обслуживался в официальном сервисном центре. Так что он полностью на ходу и не требует никаких вложений. Вероятно, поэтому 28-летний седан удалось продать за 23 100 долларов.