Где хранится старейший в мире грузовик

Самым почтенным по возрасту грузовым автомобилем, дожившим до наших дней, является машина Daimler-Motor-Lastwagen, выпущенная в далеком 1898 году. Сегодня она находится в фирменном музее Mercedes-Benz в Штутгарте.

А рассказать о ней мы решили потому, что в этом году отмечается 125 лет самому первому грузовику. Он был тоже марки Daimler и появился на свет в 1896 году. К сожалению, эта машина не сохранилась, поэтому в экспозиции представлена ее реплика.

Что же касается оригинала 1898 года, то он рассчитан на грузоподъемность 1,25 т и оснащен 2-цилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 1527 см куб, развивающим максимальную мощность 5,6 л. с. при 720 об/мин. Первыми покупателями таких машин стали пивоварни, которые перевозили на одном грузовике до 12 бочек с пивом (в каждой было по 60 л).

На зоре автомобилестроения грузовики быстро завоевали популярность, так как в обслуживании обходились дешевле, чем содержание целой конюшни, и при этом работали быстрее с полной нагрузкой. Кстати, максимальная скорость старейшего грузовика составляла всего 12 км/ч.

Несмотря на то, что представленный Daimler-Motor-Lastwagen появился еще в позапрошлом веке, многие заложенные в нем принципы стали основополагающими для грузовиков на последующие десятилетия. Во-первых, это двигатель, расположенный под сиденьем водителя.

Во-вторых, шарнирное рулевое управление вместо цепного. В-третьих, главная передача с шестеренчатым приводом, ставшая прообразом современных мостов с планетарной передачей. А также тормоза только на задних колесах.

А вот о комфорте водителя в то время особо не думали. Грузовик 1898 года не имел крыши, а потому водитель довольствовался лишь брезентовой накидкой. Хорошо, что была подвеска колес – спереди на листовых рессорах, а сзади на винтовых пружинах, которая гасила вибрации, передаваемые от дороги через колеса на деревянных ободах, обитых железом.