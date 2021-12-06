Где в Украине можно увидеть редкий швейцарский грузовик

6 декабря исполнилось ровно 10 лет известному запорожскому Музею техники «Фаэтон», который является обладателем крупнейшей в Украине коллекции ретроавтомобилей. Об этом музее мы уже не раз писали. А сегодня расскажем об одном экспонате, который демонстрируется в новом, недавно открытом зале музея, посвященном в основном военным автомобилям.

Это редкий полноприводный капотый грузовик швейцарской марки Saurer, модель 2DМ – один из наиболее знаменитых автомобилей, произведенных когда-либо этой фирмой. Его производство началось в 1964 году. Полная масса грузовика составляла 12 т, грузоподъемность на бездорожье – 4,9 т. Однако по дорогам с твердым покрытием он мог перевозить куда больше – по некоторым данным до 9 т. Вполне уверенно он работал и в составе автопоезда полной массой 21 т.

Автомобиль имел цельнометаллическую кабину с люком в крыше, характерным для военных грузовиков. Тот применялся и для организации движения в колонне, и для наблюдения за воздушной обстановкой. Грузовая платформа тоже была цельнометаллическая, с тентом. Кроме того, выпускались модификации в виде самосвала и седельного тягача.

Saurer 2DМ оснащался дизельным мотором СT3D рабочим объемом 8,1 л и мощностью 135 л. с. Максимальный крутящий момент составлял 490 Нм при 1300 об/мин. Двигатель работал в паре с 8-ступенчатой коробкой передач (4 передачи плюс делитель).

Добавим, что машина снабжалась лебедкой с тяговым усилием 6,0 т, Интересно, что для вывода 50-метрового троса в левом крыле сделано отверстие и специальная направляющая скоба. Максимальная скорость автомобиля составляла 74 км/ч.

Выпуск автомобилей Saurer 2DМ (4х4) прекратился в 1976 году. Было произведено около 3200 машин. Из этого количества в швейцарскую армию поступило, не считая пяти прототипов, 1797 ед. И что примечательно, они состояли там на вооружении аж до 2009 года. Кроме того, эти автомобили поставлялись в некоторые страны Африки. И что интересно, несколько этих редких автомобилей можно было встретить и в Украине. Один из них в феврале 2006 года был сфотографирован в Киеве, да еще и с прицепом (см. фото в заголовке). А еще один Saurer 2DM запечатлен в зоне АТО на Донбассе, в феврале 2015 года.

Компанию Saurer основал в городе Арбон швейцарский предприниматель, один из пионеров автомобилестроения Адольф Заурер. В 1898 году он построил свой первый легковой автомобиль, а в 1903-м – «пятитонку» с 8-литровым мотором на 25-30 л. с. С этого времени фирма выпускали только грузовики, а начиная с 1908 года они начали поступать в армию Швейцарии.

Компания развивалась успешно. В 1906 году было создано ее австрийское отделение в Вене, а в 1910-м основали французский филиал в городе Сорэн, а на следующий год было открыто представительство даже в США. Именно на этих грузовиках был совершен первый автопробег через всю Америку.

В период после Второй мировой войны компании Saurer стало трудно соревноваться с куда более крупными игроками на рынке. В 1956 году прекратил свое существование главный зарубежный филиал – во Франции: его приобрела фирма SIMCA. А в 1950 году приказало долго жить отделение в Австрии – его присоединил к себе концерн Steyr-Daimler-Puch. В самой Швейцарии последний гражданский грузовик выпустили 8 декабря 1982 года, однако фирма продолжала существовать – благодаря крупному военному заказу – до февраля 1986 года. А затем ее хозяином стал всемогущий Daimler-Benz.