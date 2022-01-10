Как Ford вывел на рынок грузовики Extra Heavy Duty

В 1958 году, 10 января Ford Motor сделал большой, принципиально важный шаг в расширении своей гаммы коммерческих автомобилей: было объявлено о начале выпуска грузовиков нового для фирмы типа – тяжелой серии Extra Heavy Duty.

Это были грузовики капотной схемы, с современным для тех лет, модным дизайном. Лобовое стекло сделали панорамным, с отклоненными назад стойками. И даже фары поставили сдвоенные – точно такие, как у легковых моделей Ford того же года.

Но главное новшество было, понятно, не в дизайне. До 1958 года самыми мощными «фордовскими» грузовиками были модели с 4,5-литровым двигателем в 178 л. с. и 5,5-литровым в 190 л. с. А у новой «большой троицы» Super Duty V8 моторы были уже куда мощнее: 226л. с. (6571 см куб.), 260 л.с. (7816 см куб.) и наконец 277 л. с. (8750 см куб.).

Эти новые, современные агрегаты были с коротким ходом поршня и усовершенствованными системами. Они работали в паре с механической коробкой передач Road Ranger (5- или 8-ступенчатой), которую производила сама компания Ford. В качестве опции могла устанавливаться и автоматическая КП Transmatic, тоже «фордовской» разработки. Ее монтировали на треть всех машин.

В общей сложности новое семейство грузовиков Extra Heavy Duty насчитывало десять моделей. У машин F-серии с колесной формулой 4х2 полная масса доходила до 16 329 кг, а у трехосных, серии Т – до 23 133 кг. Понятно, еще больше она была у автопоездов: у сцепки с двухосным тягачом она достигала 29 483 кг, а с трехосным – все 34 019 кг. Важно, что при этом было достигнуто оптимальное распределение нагрузки по осям. В зависимости от модели на переднюю ось приходилось 4,0; 5,0 или 6,8 т. Нагрузка на задний мост колебалась от 8,2 т до 13,2 т, а на заднюю двухосную тележку – до 17,2 т.

Еще раз подчеркнем, все двигатели на новой серии грузовиков были бензиновыми, а дизельные устанавливались только на среднетоннажниках. И только в 1961 году такие агрегаты появились и на тяжелых грузовиках.