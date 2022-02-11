Как Morgan выпустил свой первый автомобиль

В этот день, 11 февраля 1909 года английский предприниматель Генри Фредерик Стенли Морган собрал небольшой трехколесный автомобиль, который стал предтечей известных впоследствии спортивных моделей марки Morgan.

До этого Генри занимался продажей мотоциклов и автомобилей в городе Монтлери, где у него был свой специализированный магазин. А в 1910 году он стал производить на продажу и автомобили собственной конструкции.

Это были небольшие трехколесные машины типа runabout, рассчитанные на двоих. На трубчатой раме монтировался открытый двухместный кузов. Спереди было установлено два управляемых колеса, а сзади – одно, ведущее. Такая схема обеспечивала лучшую устойчивость по сравнению с трехколесными конструкциями, где спереди имелось лишь одно колесо, а сзади – два.

Характерной особенностью машины Morgan был двухцилиндровый V-образный «воздушник» Peugeot мощностью 7 л. с., установленный в передней части совершенно открыто, без какого-либо кожуха. Это обеспечивало ему хороший обдув встречным потоком воздуха. Привод на заднее колесо осуществлялся двумя цепями, а кулачковая муфта выполняло роль сцепления. Рулевого колеса не было – повороты осуществлялись при помощи двух рычагов – правого и левого.

Подобные простенькие, дешевые трехколески Моргана имели неплохой спрос среди небогатых потребителей, и их производство продолжалось до начала 50-х гг. Всего в 1934 – 52 гг. было выпущено 367 автомобилей F4 с однолитровым двигателем в 36 л. с.

В 1928 – 1935 гг. предлагались также трехколесные развозные фургоны на 150 кг, с мотором JAP в 8 л. с. А «последним из могикан» стала модель Morgan Super с 4-цилиндровым мотором Ford (1,2 л) в 39 л. с. Она развивала скорость до 120 км/ч. В 1945 – 1952 гг. было изготовлено 265 таких машин.

Первый 4-колесный автомобиль фирмы – Morgan 4/4 появился только в 1935 году. Передняя цифра обозначала количество колес, а вторая – число цилиндров. Эти машины оснащались моторами разных фирм, рабочим объемом 1,1 – 1.3 л и мощностью 34 – 40 л. с. Кузова были открытые – двухместные типа родстер или реже, четырехместные, типа tourer. До 1950 года включительно было изготовлено 2252 машины.

В 1955 году у автомобилей Morgan 4/4 изменился дизайн передка, хотя машина с выступающими крыльями и узким, длинным капотом все-равно выглядела старомодной. Двигатели 1,0 – 1,6 л развивали от 36 до 88 л. с. До 1982 года выпустили 4778 таких авто. А в 50-60-х гг. выпускалась также серия Plus Four – с более мощными моторами, рабочим объемом 2,0 и 2,1 л, мощностью уже до 120 л. с.

Но самая мощная машина фирмы – Morgan Plus 8 появилась в 1968 году. На ней было установлена V-образная «восьмерка» (3,5 л; 160 л. с.) с электронным впрыском. А позже появилась версия с мотором 3,9 л, на 184 «лошадки». Кузов был изготовлен из алюминия. Эти машины развивали скорость 200 – 210 км/ч.