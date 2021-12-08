Как название города стало маркой популярных польских автобусов

6 декабря 1958 года Польша подписала лицензионное соглашение с Чехословакией о производстве автобусов типа Skoda 706 RTO с кузовом Karosa. Именно с этой даты началась история известной впоследствии автобусной марки Jelcz.

В середине 50-х гг. в Польше ощущалась острая потребность в автобусах большой вместимости, которых в стране тогда не производили. Разработка собственного прототипа такого класса – автобуса Odra A81 недопустимо затягивалось. Потому-то и было принято решение о закупке лицензии.

Производство автобусов организовали на предприятии в небольшом городке Ельч. После окончания Второй мировой там находился недостроенный завод по выпуску немецких артиллерийских орудий. А после войны здесь стали делать автомобильные кузова и трансмиссии. В 1958 году завод получил название JZS (Jelczanskie Zaklady Samohodowe). И именно тогда там после многолетней доводки, начали изготавливать отечественный 8-тонные грузовики Zubr.

Первую серию из 20 автобусов собрали в конце 1959 года. Компоненты были получены от чешского предприятия Karosa. В следующем году в Ельче произвели уже 200 таких машин. Им-то и присвоили название Jelcz 043. А вскоре JZS довел ежегодный выпуск автобусов до полутора тысяч. Одновременно наращивалось производство и ряда компонентов, чтобы по возможности избавиться от импорта.

Автобус Jelcz-Karosa А043 был большого класса, длиной 10,8 м. В междугородней версии он имел 52 места для сидения. Выпускались также пригородные и городские автобусы, в том числе сочлененные длиной 18 м. 6-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском, типа 706 RT имел рабочий объем 11 781 см куб. и мощность 160 л. с. (697 Нм при 1200 об/мин). Снаряженная масса составляла 8700 кг, полная – 12 780 кг. Скорость достигала 85 км/ч.

Данный автобус выпускался весьма долго, но в августе 1972 года было заключено соглашение с французской фирмой Berliet о лицензионном производстве самого современного тогда городского автобуса – модели PR, рассчитанного на 100 пассажиров.

Эта 11-метровая машина была преобразована в польскую, 12-метровую версию – Jelcz PR110 при участии консрукторов JZS. На ней устанавливали польский лицензионный горизонтальный двигатель SW680 рабочим объемом 11000 см куб. и мощностью 185 л. с. С ним в паре работала 6-ступенчатая механическая коробка передач польской марки FPS. Передняя подвеска была независимая, пружинная, а задняя – пневматическая.

В дальнейшем выпускались целый ряд новых, более современных машин. Последний автобус марки Jelcz изготовили в октябре 2008 года. Однако автомобильный бренд Jelcz не умер. Предприятие было реорганизовано и сегодня оно производит различные армейские автомобили колесной формулы 4х4, 6х4, 8х6 и 8х8, в том числе с бронекабинами.