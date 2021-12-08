Судьба спецпошлин на импорт автомобилей МАЗ в Украину решилась окончательно

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение аннулировать введение специальных пошлин на импорт автомобилей белорусского производства. Соответствующее решение было принято после рассмотрении материалов, предоставленных Министерством экономики Украины, и опубликовано в газете «Урядовий кур’єр» за 08.12.2021.

Отметим, что 16 апреля 2021 года Межведомственная комиссия по международной торговле утвердила решение о вводе спецпошлин в размере 35% от таможенной стоимости на все новые грузовых автомобили (кроме шасси) и автобусы белорусского производства, ввозимые в Украину. Уже в мае ввод этих заградительных мер был приостановлен решением Окружного административного суда Киева, что было подтверждено в ноябре решением Верховного суда. Таким образом, новые грузовики и автобусы МАЗ смогут по-прежнему завозиться в Украину без каких-либо дополнительных пошлин.