Как появились грузовики необычной компоновки

70 лет назад на Франкфуртском автосалоне 1951 года впервые был показан грузовой автомобиль принципиально новой компоновки – с горизонтальным двигателем, расположенным под кузовом.

Это был магистральный грузовик марки Bussing – трехосная модель 12000 U (Unterflur), с колёсной формулой 6х2, длиной 12 м и грузоподъемностью 15,7 т. Мотор был слабоват – 175 л. с. Пресса и публика поначалу не оценили новинку должным образом, удалось реализовать лишь 39 таких машин.

Но в дальнейшем перевозчики раскусили преимущества подобной схемы, в частности повышенный комфорт для водителя. Уже через несколько лет грузовики с двигателем под платформой составляли до 70% в производственной программе фирмы Bussing.

Достаточно интересной из легкой гаммы являлась модель Burglowe («Городской лев») Type 09-110 (1965 г.). Ее особенность была очень низкопосаженная кабина, полностью вынесенная за переднюю ось. А шестилитровый дизель в 110 л. с. располагался, понятно, под грузовой платформой.

Однако самым примечательным стал уникальный тяжелый грузовик-контейнеровоз Supercаrgo 22-150, появившийся в том же 1965 году. Это был т. н. Decklaster: десятиметровая грузовая платформа занимала практически всю длину машины. А непосредственно под ней размещалась особо низкая кабина, вынесенная за передний мост. Высота автомобиля по крыше составляла всего 1,5 м.

По сравнению со стандартным автопоездом-контейнеровозом, в составе тягача и полуприцепа, грузовик Bussing Supercаrgo был несравненно короче, а значит маневреннее. И это преимущество еще больше усиливалось благодаря двумя парам передних управляемых колес.

Грузоподъемность автомобиля составляла 14,7 т. Под грузовой платформой располагался четырехтактный 6-цилиндровый форкамерный дизель U7. При рабочем объеме 7416 см куб. он развивал 150 л. с. Автомобиль имел еще две важные особенности: полностью автоматическую коробку передач и пневматическую подвеску всех колес.

Модель Supercаrgo 22-150 заказала немецкая фирма Volkswagen специально для обслуживания производственных мощностей предприятия. В 1965 – 67 гг. было изготовлено около 50 таких машин.

В 1969 – 71 гг. гамма автомобилей Bussing с двигателем под кузовом (типа Unterflur) включала уже семь моделей – от BS11L грузоподъемностью 6 т до BS22L на 13 т. Эти машины стали последними в истории фирмы. Дело в том, что в 1970 году ее поглотила компания MAN – и с 1972-го на всех машинах MAN-Bussing начали устанавливаться под грузовой платформой двигатели марки MAN.