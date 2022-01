Как в США прошла самая необычная презентация внедорожника

Тридцать лет назад, в начале января 1992 года на Североамериканском автосалоне в Детройте компания Chrysler представила широко известную впоследствии модель Jeep Grand Cherokee. Презентация эта началась, мягко говоря, необычно. Сначала президент фирмы Боб Лутц за рулем автомобиля промчался с ветерком по центральным улицам города.

Затем машина стремительно взобралась по гранитным ступеням павильона выставочного центра Cobo и… проломив с треском стеклянную стенку, наконец остановилась внутри. Обращаясь к набежавшим журналистам, глава компании воскликнул: «Это была поистине адская поездка, ибо Grand Cherokee действительно адская машина».

И вправду, новинка представляла построенный, как говорится, с чистого листа автомобиль. Она получила свежий, современный дизайн, иной, более комфортабельный интерьер. При этом она сохранила высокую проходимость, а ходовые качества по дорогам даже улучшились. Немаловажно, что Grand Cherokee стал первым в мире внедорожником, на котором устанавливалась надувная подушка для водителя, причем в качестве стандартного оборудования.

Первоначалально модель оснащалась одним из двух типов бензиновых двигателей: рядной «шестеркой» рабочим объемом 4,0 л и мощностью 190 л.с. (305 Нм) или 5,2-литровым V8, который развивал 220 л. с. (386 Нм). С 1995 года на машины для Европы также ставились и турбодизели VM Motori в 2,5 л мощностью 115 л. с. (300 Нм).

Для производства автомобилей Grand Cherokee концерн Chrysler специально построил завод в Детройте, на месте бывшего cвоего сборочного предприятия Jefferson North Assembly Plant. В его сооружение было инвестировано ни много ни мало миллиард долларов. Но игра стоила свеч. Машина быстро завоевала популярность. Ведущий американский автомобильный журнал Motor Trend присудил ей престижный титул «Truck of the Year Award 1993». Кроме того, два журнала, посвященные внедорожникам, – Four Wheeler Magazine и 4 Wheel & Off-Road Magazine отметили ее своими ежегодными призами за лучший внедорожник.

Продажи автомобилей Jeep Grand Cherokee 1993 модельного года начались в апреле 1992-го. Всего по 1998 год их было продано 1 млн 647 188 ед. Интересно, что экспортные модели для Европы производились на заводе в австрийском городе Грац.