На аукционе продадут автомобиль Маргарет Тэтчер

Легендарный Rover P5, принадлежавший Маргарет Тэтчер, первой женщине, занявшей пост премьер-министра Великобритании, будет выставлен на аукционе Silverstone уже 27 августа.

Именно за рулем этой машины будущая Железная Лэди 4 мая 1979 года отправилась после победы из офиса Консервативной партии в Букингемский дворец, где Королева Великобритании Елизавета II и предложила ей возглавить правительство. Интересно, что у Ее Величества тоже в свое время был не один автомобиль Rover данной модели.

Отметим, что Rover P5 выпускался с 1958 по 1973 гг. Всего было изготовлено 69 141 ед. Машины предлагались как с кузовом седан, так и в качестве 4-дверного купе, которое отличалось заниженной линией крыши. В качестве силового агрегата сначала предлагался родной 3,0-литровый 6-цилиндровый двигатель мощностью 134 л. с.

Однако затем на машину начали устанавливать 3,5-литровый V8, позаимствованный у Buick. В итоге модель получила индекс Rover P5B. Двигатель развивал 160 л. с. (280 Нм) и работал в паре с автоматической коробкой передач Borg Warner Type-35. Машина также стандартно комплектовалась гидроусилителем руля с переменным передаточным числом и противотуманными фарами Lucas.

Премьерская машина с кузовом седан Купе – с заниженной крышей / Премьерская машина с кузовом седан Купе – с заниженной крышей

Что же касается седана Маргарет Тэтчер, то он прошел доработку на фирме Hoopers. Внешне машина получила черный окрас Ebony Black, а внутри – обивку кожей Sadaline Tan. Кроме того, в салоне установили оборудование для спецсвязи. В 1980 году «премьерский» Rover P5 был списан и продан в частные руки. Сегодня на одометре автомобиля 148 500 км. За машину планируют выручить от 43 до 55 тыс. долларов.