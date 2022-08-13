Hyundai Sonata обновили в последний раз (фото)

Популярный седан Hyundai Sonata в скором времени снимут с производством. Перед отправкой на пенсию модель еще раз обновили. Новинку намерены представить в апреле до 2023 года.

Но удержать автомобиль в секрете компании не удалось. В сеть просочились его снимки без камуфляжа. Судя по ним, седан будет выполнен в стиле минивэна Staria. Он получит тонкую светодиодную полосу, которая проходит вдоль всей линии капота, и огромную решетку радиатора, визуально объединенную с основным блоком фар.

На корме внимание привлекают фонари с иной графикой и новый бампер. Также рестайлинговый Hyundai Sonata обзавелся новыми колесными дисками и боле стильными выштамповками. Салон модели в кадр не попал. Однако инсайдеры утверждают, что его также осовременят в плане оснащения и добавят новые варианты отделки.

Моторную гамму седана сократили, оставив три топливные силовые установки: 1,6-литровый турбодвигатель на 180 л.с., 2,0-литровый мотор мощностью 240 л.с. и 290-сильный агрегат объемом 2,5 литра. Также будут доступны две гибридные установки с отдачей 195 и 205 л.с.