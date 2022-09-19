Відомий український блогер, автор YouTube-каналу “It’s a Good Trip” Саша Ляпота долучився до благодійної ініціативи «Розіграш Mitsubishi за донат для України», яку запустив Центр Волонтерства та Захисту. Мета – зібрати 6 мільйонів гривень для гуманітарних проєктів та діяльності Центру Волонтерства та Захисту.

«Ми взяли амбітну мету – назбирати як мінімум 6 мільйонів гривень для гуманітарних проєктів та діяльності Центру. Авто – як додаткова мотивація отримати більше донатів. Адже ми бачимо скільки людей опинились на грані, без їжі та чистої води, без нормальних умов для життя. Центр Волонтерства та Захисту працює з березня та за ці півроку вже зміг зібрати близько 70 мільйонів доларів. Донори Центру – активні та небайдужі фонди та громадяни Японії, Великобританії, Сполучених Штатів та інших країн. На їх кошти було придбано та надано 4 956 тонн їжі, 116 901 ящик з медичними препаратами та близько 85 тисяч порцій гарячих страв та на інші гуманітарні потреби для людей, які залишились у важкому становищі», – каже Саша Ляпота, блогер та засновник YouTube-каналу «It’s a good trip».

Умови розіграшу: у період з 16 по 30 вересня 2022 року кожен, хто донатить на благодійні проекти Центру Волонтерства та Захисту, стає автоматичним учасником розіграшу автомобіля Mitsubishi Eclipse Cross 2019 року випуску. Для того, щоб задонатити, треба пройти на окремий рахунок Монобанку за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2k6csVVz2A. Мінімальний внесок: 300 грн. 1 жовтня 2022 року Саша Ляпота в прямому етері на YouTube-каналі “It’s a Good Trip” розіграє автомобіль. Внесків можна зробити необмежену кількість разів. Право на участь мають лише громадяни України.

Авто надається для розіграшу Денисом Драчом, який є волонтером-фандрейзером у Центрі Волонтерства та Захисту від початку війни.

«Наразі все важче збирати кошти для гуманітарних потреб. Ми постійно звертаємось до наших іноземних партнерів, хто дуже активно підтримував нас в перші місяці війни, але кількість людей, які потребують допомоги, стає лише більшою. Тому прийшла ідея в такий спосіб залучити кошти на проєкти Центру. Сподіваємось, що завдяки донатам від учасників розіграшу, ми зможемо продовжувати нашу добру справу», – розповів Денис Драч.

Важлива умова розіграшу. Якщо зібрана сума буде меншою ніж 1 мільйон гривень, організатори розіграшу залишають за собою право не розігрувати авто, а зібрані кошти направити на підтримку гуманітарних проєктів та діяльності Центру Волонтерства та Захисту.