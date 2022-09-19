Российским дилерам Renault предлагают стать частью сети Lada

Интегрировать центры французской марки в российскую дилерскую сеть планируют с 2023 года

После продажи Renault Group российских активов у россиян начали возникать проблемы гарантийным ремонтом автомобилей. Ряд дилерских центров марки отказывает им гарантийном сервисе.

Отчасти это связано с отсутствием ясности в вопросе компенсации дилерам Renault расходов на гарантийный ремонт «АвтоВАЗом». Автоконцерну в мае этого года перешел весь российский бизнес французской Группы, включая склад комплектующих и запчастей. Сейчас «АвтоВАЗ» в лице компании «ЛАДА Имидж» полностью обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Renault.

Как стало известно, в 2023 году концерн планирует предложить дилерам Renault перейти в дилерскую сеть Lada. Это позволит упростить вопросы, связанные с ремонтом автомобилей марки. В «АвтоВАЗе» считают, что сделать это будет несложно, поскольку практически половина дилеров Renault и так делили дилерство с Lada. Судьба остальных будет зависеть от того, соответствуют ли они стратегии развития дилерской сети российского концерна в том или ином регионе.

По данным «Автостата», на данный момент российская дилерская Renault насчитывает около 150 дилеров, а на площадках осталось порядка 7 тысяч новых автомобилей. Примерно 90 дилеров марки продолжают работать в прежнем режиме, 42 компании добавили в ассортимент подержанные автомобили, а 16 занялись продажами автомобилей других брендов. Еще 7 дилеров французской марки законсервировали или остановили свой бизнес.