С молотка ушел «мультяшный» Porsche – сколько удалось выручить

Porsche решила поддержать украинских переселенцев, которые вынуждены были покинуть свою страну из-за российской агрессии, и выставила на аукцион специальную версию спорткупе Porsche 911, посвященную анимационной франшизе «Тачки» от студии Pixar.

Благотворительный аукцион проходил на площадке RM Sotheby’s. Компании удалось выручить за Porsche 911 Sally Special 3,6 млн долларов. Это почти в 25 раз больше, чем стоимость стандартного 911 Carrera GTS. Эти средства передадут двум фондам, которые помогают украинским беженцам.

Автомобиль, посвященный главной героине мультфильма, окрашен в голубой оттенок Sally Blue Metallic. У него есть антикрыло с аэрографией, как у Салли, и аналогичные мультяшным 20-дюймовые пятиспицевые колесные диски. Салон отделан материалами такого же голубого цвета. В нем присутствуют логотипы «Sally Carrera» на задних стеклах и «Cars» на дверных картах. На передней панели сделана гравировка «Sally Special 001/001», а вместо спортивного режима вождения нанесена надпись «Kachow!».