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Scania возобновила продажи автомобилей в Украине
Корпорация «Scania Украина» объявила о том, что возобновляет продажу новых и подержанных машин на территории Украины. Первые три автомобиля с пробегом уже переданы владельцам.
Первая сделка по продаже подержанной технике состоялась в центре «Scania Used Truck» во Львове. Также отмечается, что этот центр предоставляет и другие услуги, а именно:
- финансирование и страхование, индивидуальный подход к потребностям заказчика;
- проверку технического состояния автомобилей перед поставкой;
- подтверждение сервисной истории автомобиля;
- обслуживание и ремонт, возможность заключить сервисный контракт;
- обучение водителей;
- тест-драйвы.
Уточнить наличие автомобилей и получить консультацию по другим вопросам можно у менеджеров по продажам компании в вашем регионе.