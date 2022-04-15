Scania возобновила продажи автомобилей в Украине

Корпорация «Scania Украина» объявила о том, что возобновляет продажу новых и подержанных машин на территории Украины. Первые три автомобиля с пробегом уже переданы владельцам.

Первая сделка по продаже подержанной технике состоялась в центре «Scania Used Truck» во Львове. Также отмечается, что этот центр предоставляет и другие услуги, а именно:

финансирование и страхование, индивидуальный подход к потребностям заказчика;

проверку технического состояния автомобилей перед поставкой;

подтверждение сервисной истории автомобиля;

обслуживание и ремонт, возможность заключить сервисный контракт;

обучение водителей;

тест-драйвы.

Уточнить наличие автомобилей и получить консультацию по другим вопросам можно у менеджеров по продажам компании в вашем регионе.