Сеть «Сильпо» попросила у Илона Маска электрогрузовик Tesla Semi

Торговая сеть ищет варианты замены традиционных грузовых автомобилей в условиях войны с Россией

Украинские нефтебазы стали одним из объектов бомбардировок российскими оккупантами. Это привело к ряду серьезных проблем с логистикой и поставками продуктов и товаров первой необходимости. Альтернативой грузовикам с традиционными двигателями внутреннего сгорания могли бы стать электротягачи, например, американские Tesla Semi.

С просьбой предоставить электрогрузовик Semi к главе компании Tesla Илону Маску обратилась украинская торговая сеть «Сильпо». На запрос сети в Twitter Маск пока не ответил, но все может быть.

Ранее Илон Маск откликнулся на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова предоставить Украине терминалы спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX. Чуть более чем за месяц в Украину поступило, как минимум четыре партии интернет-терминалов второго поколения, обеспечивающих скорость на прием около 150 Мбит/с. После победы планируется строительство наземной станции Starlink.