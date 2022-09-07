Скоро на передовой: для ВСУ приобрели еще 104 новеньких пикапа (фото)

Волонтеры ни на минуту не прекращают свою деятельность, которая направлена на помощь защитникам Украины. Они закрывают огромное количество запросов от наших бойцов, в том числе и по автомобилям.

Так, благотворительный фонд «‎Вернись живым»‎, который является одним из самых крупных в Украине, закупил для украинских военных еще одну партию пикапов. Она включает 104 новых автомобиля марок Pegeout Landtrek и Mitsubishi L200. Часть из них уже прибыла на территорию страны, а еще часть – в пути.

По словам главы фонда Тараса Чмута, сумма закупки составила 2,6 млн евро. Машины будут распределены между бригадами, которые находятся в зонах активных боевых действий. Пикапы используются военными для перевозки боекомплекта, провизии, личного состава и эвакуации раненых. Также на них устанавливают минометы, ПЗРК и ПТРК.