Nissan завершает производство Micra для японского рынка

Культовый хэтчбек снимут с конвейера через 40 лет после запуска

Nissan Motor прекращает продажи культового субкомпакта March в Японии, через сорок лет после выхода на рынок в 1982 году. За эти годы было продано примерно 2,57 миллиона экземпляров.

Как сообщила японская газета Kyodo со ссылкой на собственные источники в компании, причиной отказа от March стало падения спроса на когда-то один из самых продаваемых автомобилей марки. По данным инсайдеров, завод Nissan в Таиланде, откуда хэтчбек поставляли на японский рынок, уже прекратил сборку модели. Тогда как за пределами Японии хэтчбек продолжат продавать под маркой Micra.

По данным Японской ассоциации автомобильных дилеров, в 2021 году на внутреннем рынке было продано около 8800 автомобилей March. Для сравнения в том же году продажи флагманского компакта Nissan Note составили около 90 000 экземпляров.

Решение о завершении производства Nissan March является частью стратегии по сокращению продуктовой линейки и сосредоточению ресурсов на электромобилях. К 2026 финансовому году компания намерена инвестировать в электрификацию 14 миллиардов долларов, а к 2030 году запустить 15 новых полностью электрических моделей.