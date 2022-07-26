Audi RS 6 – четыре поколения успеха за 20 лет

В этом году «заряженной» модели Audi RS 6 исполнилось 20 лет. За это время свет увидело четыре поколения, главным успехом которых на рынке стало незыблемость базовой концепции – двигателя с двойным турбонаддувом и полного привода.

Идея создания сверхмощной и сверхбыстрой модели была связана с успехами в автоспорте. После дебюта на 24 часа Ле-Мана в 1999 году, заводская команда трижды приятно удивило своих поклонников – в 2000, 2001 и 2002 гг., заняв второе место по результативности за всю историю гонок после Porsche.

Первое поколение (C5) разрабатывалось специалистами Quattro GmbH (ныне Audi Sport GmbH. Было решено установить на машину 4,2-литровый двигатель битурбо V8. Для него пришлось на 4 см расширить носовую часть. Интересно, что дорабатывался агрегат специалистами британского предприятия Cosworth, которая до 2004 года была дочерней компанией Audi AG. В итоге мотор выдавал 450 л. с. и 650 Нм. Впервые примененная АКП с гидротрансформатором сократило время разгона от 0 до 100 км/ч – всего до 4,7 с.

На машине также появилась фирменная подвеска колес Dymamic Ride Control, которая с помощью пружин и диагональных амортизаторов, но без электроники, уменьшала крен и тангаж машины в поворотах. Каждая машина настраивалась мастерами Quattro GmbH вручную, в течение 15 часов на подъемнике в отдельном цехе.

Модель первого поколения стала единственным RS 6, принимавшем участие в большом спорте – гоночной серии Speed GT World Сhallenge 2003. Машина с 475-сильным битурбо под капотом в паре с механической КП, под управлением Рэнди Побста выиграла с первой попытки.

В дальнейшем RS 6 получил версию «plus» – c увеличенной с 450 до 480 л. с. мощностью (крутящий момент остался прежним – 560 Нм) и возросшей с 250 до 280 км/ч максимальной скоростью.

В 2008 году свет увидело второе поколение – С6. На модели установили 10-цилиндровый двигатель битурбо рабочим объемом 5,0 л. Он стал самым большим за всю историю RS и весил 278 кг. Мотор выдавал 580 л. с. и 650 Нм с 1500 об/мин, что было круче, чем у R8 GT, имевшей в запасе только 560 «лошадок». Сухой картер и отдельный масляный бак понизили центр тяжести. Появился доработанный 6-ступенчатый автомат.

В итоге седан разгонялся до «сотни» всего за 4,5 с, а универсал Avant – за 4,6 с. В версии RS 6 plus максимальная скорость составляла ни много ни мало 303 км/ч. У обычного RS 6 она была 250 км/ч (опция – 280 км/ч). Для эффективного замедления использовались керамические тормозные диски: диаметром 420 мм спереди и 356 мм сзади. Подвеска Dymamic Ride Control впервые получила регулируемые (в трех положениях) амортизаторы.

Третье поколения – С7 было запущено в 2013 году. Здесь конструкторы опять вернулись к «восьмерке». При рабочем объеме 4,0 л этот мотор стал самым маленьким за всю историю модели RS. Важным изменением стало снятие с производства машин с кузовом седан. И это несмотря на то, что модель RS7 Sportback стала самой популярной на рынке США. Машина стала еще шире – на 6 см. по сравнению с обычной. Обильное использование алюминия уменьшило снаряженную массу на 120 кг. Улучшилась и развесовка – на передние колеса приходилось 55% вместо 60%, что было эквивалентно уменьшению нагрузки в 100 кг. Этому отчасти способствовал смещенный на 15 см назад двигатель.

Несмотря на отсутствие двух цилиндров и меньшую на 20 л. с. мощность мотор развивал 700 Нм и в паре с новым, 8-ступенчатым автоматом Tiptronic обеспечивал разгон до «сотни» всего за 3,9 с (на 0,5 с меньше, чем предшественник). Немаловажным преимуществом стало улучшения на 30% экономичности. И в этом помогал режим отключения половины цилиндров, активируемый при невысоких нагрузках. В стандартное оснащение вошла адаптивная пневмоподвеска, опустившая машину на 20 мм. Впервые покуратели получили возможность заказать фаркоп для работы с прицепами.

С годами мощность RS возросла до 605 л. с., а максимальный крутящий момент в режиме overboost кратковременно достигал 750 Нм. Именно на модель семейства C7 выпала честь стать настоящим бестселлером.

В 2019 году появляется нынешнее, четвертое поколение RS. На автомобиле устанавливается 4,0-литровый битурбо V8, выдающий 600 л. с. и 800 Нм. Здесь впервые появилась 48-вольтная система т. н. «мягкого» гибрида, повышающая экономичность. Также впервые применены управляемые задние колеса. На высокой скорости они поворачиваются в те же сторону, что и передние, улучшая управляемость. А на малой скорости – в противоположную, улучшая маневренность.

Крыша, передние и задние двери – единственные наружные панели кузова, которые объединяют RS 6 с обычной «шестеркой». К тому же кузов ее шире на 8 см. Машина также получила матричные лазерные фары с модели RS 7. В качестве стандарта устанавливаются 21-дюймовые колеса размерности 275/75, а в качестве опции – впервые 22-дюймовые (285/30). Машина в четвертом колене впервые стала доступна на рынке США. И, что очень важно, собирается она теперь не в отдельном цехе, а на общем конвейере, что говорит о большой гибкости производственного процесса.