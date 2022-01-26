Презентована новая зимняя шина Nokian Tyres Hakkapeliitta R5

Новая серия шин Hakkapeliitta R5 – это безопасность в чистом виде, а также инновационное сочетание отличного сцепления, бесшумности и комфорта вождения. Особой моделью этого продуктового семейства является шина Hakkapeliitta R5 EV, специально созданная для электромобилей и гибридов.

Компания Nokian Tyres представляет новую флагманскую серию зимних нешипованных шин. Разработанные для легковых автомобилей и внедорожников, новые Hakkapeliitta R5 предлагают беспрецедентное сцепление на льду, комфорт и более экологичное вождение в условиях меняющейся зимы. Отличная зимняя безопасность новых продуктов достигается за счет нового рисунка протектора, новых инновационных частиц для сцепления, тщательного тестирования и непрерывного исследования.

“Наша миссия состоит в том, чтобы заботиться о безопасности и сделать ваше путешествие прогнозируемым в любой день зимы. Постоянное усовершенствование от поколения к поколению является неотъемлемой частью нашей философии развития. Создавая новые Hakkapeliitta R5, мы уделяли особое внимание отличному сцеплению зимой и контролируемой управляемости, повышению комфорта вождения и минимизации воздействия на окружающую среду. Результат этой работы – настоящее наслаждение от вождения, – говорит Олли Сеппала, руководитель отдела исследований и разработок Nokian Tyres.

Hakkapeliitta R5 – исключительная безопасность

Лучших в своем классе показателей сцепления на льду удалось добиться благодаря уникальной технологии Arctic Grip Crystals. Микроскопические кристаллы, которые добавляют в резиновую смесь протектора, работают как встроенные шипы, создавая острые прочные края для сцепления внутри резины. По мере износа шины кристаллы проявляются на поверхности и активируют столь необходимый запас сцепления. Кроме того, новые сдвоенные “шашки” по краям протектора Double Block Grip обеспечивают отличное сцепление и управляемость.

Применение новейших технологий позволило существенно повысить безопасность и комфорт зимой – самые важные для зимних нешипованных шин свойства. Водителю это гарантирует чувство сбалансированности и предсказуемости, а также позволяет экономить энергию благодаря уменьшению сопротивления качению. Новые шины Hakkapeliitta R5 подходят для любых зимних условий, обеспечивая предполагаемую производительность на чистой, заснеженной, мокрой или обледенелой дороге. Главные канавки протектора разработаны для предотвращения слешпленинга: они помогают эффективно отводить воду и жидкую грязь, т.н. “кашу”.

Шум от шины оказывает существенное влияние на комфорт вождения. Снизить уровень шума Hakkapeliitta R5 удалось благодаря устранению наиболее неприятных для человеческого уха шумовых пиков. Такое выборочное устранение снизило внутренний шум и повысило комфорт вождения. Новый рисунок протектора Silent Touch обеспечивает удобное и приятное вождение благодаря новому распределению блоков протектора.

Начиная с выбора материала новые Hakkapeliitta R5 разрабатывались с целью уменьшения углеродного следа. Новая резиновая смесь Green Trace на треть состоит из возобновляемых и переработанных материалов. Она более безопасна и экологична благодаря содержанию натурального каучука, переработанной стали, растительных масел и сосновых смол. Новая шина Hakkapeliitta R5 является выносливой, экологичной, износостойкой и одновременно наиболее энергоэффективной зимней шиной в мире.

Hakkapeliitta R5 SUV – исключительный контроль

Новые шины Hakkapeliitta R5 SUV специально разработаны с учетом потребностей крупных мощных внедорожников и кроссоверов. Они стабильны, долговечны и износостойки, обладают такими же высокими характеристиками безопасности и современными технологиями, как и модели для легковых автомобилей, и одновременно надежно выдерживают большую нагрузку на колеса.

Зимняя погода устраивает водителям немало испытаний: от заснеженных и обледеневших дорог до ям и рытвин, образующихся вследствие перепадов температур и портящих дорожное покрытие. В шинах Hakkapeliitta R5 SUV, как и во всех шинах Nokian Tyres для внедорожников, используется революционная технология Aramid Strong Sidewalls, обеспечивающая прочность и защиту в сложных дорожных условиях. Добавление к резиновой смеси крепких синтетических арамидных волокон позволило усилить боковины и сделать шины более устойчивыми к ударам и порезам.

Hakkapeliitta R5 EV – исключительная бесшумность

Важнейшие характеристики при выборе шин для электрокаров или гибридов – безопасность, стабильность, низкое сопротивление качению и низкий уровень шума. Спроектированные и разработанные с использованием экологически чистых технологий, новые шины Hakkapeliitta R5 EV гарантируют максимальную безопасность, комфорт вождения и увеличенный запас хода электромобилей и гибридов.

При создании Hakkapeliitta R5 EV особое внимание уделялось звукоизоляции. Хотя уровень шума уже достаточно низок в моделях для легковых автомобилей, технология SilentDrive™ обеспечивает максимальный комфорт вождения. Исключительно низкий уровень шума достигается за счет добавления слоя акустической пены к внутреннему слою шины. Технология SilentDrive™ используется для всех размеров модели Hakkapeliitta R5 EV.

Кроме того, шины Hakkapeliitta R5 EV имеют прочную структуру и усиленный профиль протектора.

Прочная структура обеспечивает отличную стабильность, а протектор рассчитан на высокий крутящий момент и большие нагрузки на колеса. Низшее сопротивление качению увеличивает запас хода автомобиля. К тому же смесь Green Trace была специально оптимизирована для использования в шинах для электромобилей и дополнительного уменьшения сопротивления качению.