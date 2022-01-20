"АвтоКрАЗ" поставит спецтехнику для местных громад

В новом году «АвтоКрАЗ» продолжает радовать очередными контрактами, и что немаловажно, заключенными с отечественными заказчиками. Так, предприятие победило в тендере Департамента строительства и архитектуры Полтавской обладминистрации на поставку пяти комбинированно-дорожных машин на общую сумму 14,8 млн грн., сообщает «Кременчуцька газета».

Это модели КДМ 40.1-01 и 40-01 на шасси компактного самосвала КрАЗ-5401С2 (4х2) и оснащенны пескосолеразбрасывателем, съемным бункером в кузове для реагентов, а также снегоочистительным отвалом спереди. Такие машины будут поставлены в такие населенные пункты области как Горишние Плавни, Зеньков, Опошню, Решетиловку и Семеновку.

Отметим также, что в декабре 2021 году «АвтоКрАЗ» также отгрузил для одного машиностроительного предприятия Минобороны Украины полноприводное шасси КрАЗ-63221 (6х6). Оно оснащено 380-сильным турбодизелеми и двумя топливными баками суммарной емкостью 500 л. Это универсальная транспортная база для широкого спектра спецтехники – радиолокационных комплексов, топливозаправщиков, военных автокранов, экскаваторов и др.