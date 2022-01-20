MAN Truck & Bus в Украине подвел итоги 2021 года

Прошлый год для MAN Truck & Bus в Украине был насыщен достижениями. Так, третий год подряд компания становится лидером, достигнув 22% доли рынка среди европейских производителей грузовых автомобилей EU7. Количество поставленных новых и подержанных грузовиков MAN в Украине на конец года составило 479 и 178 ед. соответственно, что на 6,06% больше, чем в прошлом году. Значительная часть транспортных средств MAN была в сегменте строительной техники, примерно 40% всех поставок.

Открылся новый сервисный центр MAN Service возле Черновцов, который стал уже девятым Партнерским сервисом, интегрированным в дилерскую сеть в Украине. Это означает, что инвесторы доверяют сильному бренду MAN с прибыльными финансовыми показателями. Среди достижений также отметим и новый собственный рекорд по обороту послепродажного обслуживания, который на 24,6% превысил прошлогодний.

Крупнейшие компании-лидеры доверяют немецкому бренду и пополнили свой парк грузовиками MAN. Среди них такие как «Автострада», «Автомагистраль» – главные строители магистральных дорог в Украине, «Транслогистика» – дистрибьюторская логистика для сети розничной торговли, «Мироновский хлебопродукт» – ведущий агрохолдинг страны, «Стикон» – строительная компания, «Укрпочта» – главная почтовая компания страны, «Сингента Украина» – транснациональная корпорация по производству и продаже техники для сельскохозяйственного сектора, Veolia – глобальная компания, предлагающая комплексные решения по управлению отходами, Socar – нефтегазовая компания и многие другие.

“Мы очень гордимся тем, что последние три года подряд является лидером рынка Украины (среди европейских производителей грузовых автомобилей EU7). Наша команда упорно работает над укреплением имиджа бренда MAN в Украине. Наши планы на следующий год – расширить спектр услуг для наших клиентов, ведь # CustomerFirst – это главный девиз, и мы ставим перед собой еще более амбициозные планы на 2022 “, – прокомментировал Марк Мартинез, генеральный директор MAN Truck and Bus Ukraine.