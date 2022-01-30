Автопоезд перевез бомбардировщик B-52 на 2400 км (видео)

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortess преодолел по дорогам США ни много ни мало 2400 км. Фюзеляж гиганта длиной почти 49 м и весом 68 т перевозили из Тусана, штат Аризона в Оклахома-Сити. Для такого дальнего путешествия самолет разобрали, на что потребовалось около четырех месяцев. Сама транспортировка заняла еще месяц. На все про все затрачено 2,8 млн долларов.

Во время движения автопоезд длинномер занимал целых две полосы. Каждый 8 км приходилось делать остановку, чтобы позади не скапливалась пробка из автомобилей. Особо трудно давались повороты и развязки – здесь нужна была ювелирная работа водителя и обслуживающего персонала.

А тянул весь этот немаленький груз седельный тягач Freightliner, который был состыкован с полуприцепом-тяжеловозом через специальную поворотную тележку «гусек». Вписываться в пороты помогали и четыре поворотные тележки в задней части трейлера – по две с каждой стороны. Длинномерный автопоезд, понятно дело, ехал не один, а в сопровождении нескольких автомобилей. Среди них был и резервный седельный тягач, на случай, если основной поломается.

Данный B-52 Stratofortess под серийным номером 61-0009 был произведен в далеком 1961 году и состоял на вооружении до 2008 года. В прошлом году самолет доставили в Музей авиации и космонавтики в Пиме, а затем решили сделать из бомбардировщика прототип для отработки последующей модернизации. Для этой цели самолет и пеервезли на завод Boeing в Оклахома-Сити.

Всего планируется обновить 76 подобных самолетов, с тем, чтобы они послужили еще до 2050 года. В частности, на B-52 хотят установить двигатели Rolls-Royce F-130 вместо Pratt & Whitney TF33, базовый радар заменить на более совершенный Active Electronics Scanned Array, а также укомплектовать передовой системой связи Tactical Data Link.

Отметим, что тяжелый стратегический бомбардировщик B-52 был принят на вооружение еще в 1955 году. Он имеет снаряженную массу 120 т и способен нести до 32 т различного вооружения. Дальность полета модели B-52H без дозаправки достигает 16,7 тыс. км. Практический потолок – 16 км. Максимальная скорость – 1010 км/ч. За все время произведено 744 ед. всех модификаций.