Extreme E. Икс-При Пустыни: Безумные гонки на старте сезона

Несмотря на то, что в целом места на подиуме распределили привычные команды, сами события первого этапа принесли немало неожиданностей: как приятных, так и не совсем…

Начнем с того, что из-за положительного теста на COVID-19 Чемпионка Швеции по ралли-кроссу Клара Андерссон была вынуждена отложить дебют в серии Extreme E по меньшей мере до следующих соревнований. Юниорку в команде Xite Energy Racing заменила резервистка первенства Тамара Молинаро.

После пятничных тренировок в субботу участников ждали две квалификационные сессии. Первую пятерку открывала Ютта Кляйншмидт из Abt Cupra, которую на втором круге сменил дебютант и первый лидер W2RC в истории Нассер Аль-Аттия. Катарец ошибся с финишными воротами, завершив заезд в зоне смены пилота, поэтому вынужден был разворачиваться и потерял 35 секунд на этом реверсе. Hummer EV Chip Ganassi Racing оказался проворнее почти на 40 секунд. Первым серьезным ориентиром для остальных стали Team X44. Несмотря на езду на двух колесах, Себастьен Лёб удержал электро-SUV Odyssey 21 на трассе. Действующим Чемпионам по Rosberg X Racing удалось продемонстрировать лучший темп за главных конкурентов, и в итоге они завоевали преимущество в 6,91 секунды на двух кругах, каждый протяженностью 6 км 900 м. Когда мы используем фразу «действующие чемпионы», не стоит также забывать и о Молли Тейлоре, которая первый этап проводит с командой Дженсона Баттона. Первая квалификация завершилась для нее сломанной задней подвеской и потерей минуты по отношению к RXR. И наоборот, Карлос Сайнс из команды имени себя порадовал зрителей приземлением с трамплина боком перед финишем. Настоящей сенсацией в конце одиночных заездов Q1 могли быть Veloce Racing. Ланс Вуллидж и Кристина Джампаоли-Зонка ехали с незначительным опережением графика Кристофферссона/Олин-Коттулински, но там где Себастьену Лебу хватило опыта удержать авто целым и невредимым, Кристина потеряла контроль над болидом и осуществила 2,5 крутых оборота вокруг горизонтальной и вертикальной осей (если совсем с технической стороны оценить действие законов физики). Гонщицу пришлось доставить в больницу с поврежденной левой лодыжкой. После снятия режима красных флагов наконец-то настал черед 10-й команды McLaren XE. Таннеру Фаусту пришлось ждать дебютного зачетного проезда дольше всего – он замыкал заезды второго хита.

Согласно результатам заездов утра субботы все команды с парными промежуточными позициями в протоколе соревновались в первом хите Q2, остальное – в заключительной гонке квалификации.

Поскольку Veloce Racing не успели восстановить автомобиль, в первой субботней гонке обошлось без них. Team X44 вырвались вперед сразу, пока Acciona Sainz и Abt Cupra соперничали за второе место. Аль-Аттия лучше разогнался и опередил Сайнса, но из-за этого уехал за пределы трассы. Матадор остался на внутренней дорожке, когда действующий победитель «Дакара» снова пересек траекторию испанца. И на этот раз с контактом на скорости около 150 км/ч. Удар в левую сторону привел к повреждению подвески и рулевому управлению на болиде Сайнса, поэтому Лай Санс не пришлось ехать на второй круг. И на этот раз с контактом на скорости около 150 км/ч. Удар в левую сторону привел к повреждению подвески и рулевого управления на болиде Сайнса, поэтому Лай Санс не пришлось ехать на второй круг. На болиде Cupra процесс разрушения этого узла развивался по мере приближения к финишу. Поэтому уже Ютта Кляйншмидт ничего не могла сделать против Кайла ЛеДука. И хотя команда Льюиса Хэмилтона выиграла свой заезд, только выступление подопечных Нико Росберга определяло победителей субботы.

В хите 2 уже стартовало пять автомобилей в один ряд. Лучший старт взял Таннер Фауст из McLaren XE, но довольно быстро крайняя правая дорожка предпочла Andretti United с Тимми Хансеном за рулем. В течение первого круга шла борьба между шведом и американцем, в котором пилоту McLaren в цветах Papaya Orange доставалось то от ухабистой дорожки, то от клубов песка, возмущенных Тимми. Позади состязались Оливер Беннет и Микаэла Олин-Коттулински. На крутом спуске перед сменой пилотов гонщица Rosberg X Racing в ожесточенной борьбе пропустила точку торможения, что, в свою очередь, привело к превышению скорости в лимитированной зоне. Эмма Гилмур не смогла запустить свой болид, оставив команду-дебютанта серии за пределами полуфиналов. Юхан Кристоферсон сразу опередил Молинаро и погнался за Кейти Мэннингс. 12 секунд преимущества британки быстро таяли. И наоборот, Юхан не зря выиграл все три турнира, в которых участвовал в прошлом году. Швед выбрал широкую траекторию в предпоследних воротах, получил преимущество в скорости на финальном спуске, где и опередил команду Andretti United на 0,92 секунды. Хотя штраф за превышение скорости отбросил команду Росберга с первой на пятую позицию в квалификации. А первыми снова стали Team X44, хотя на этот раз очевидного преимущества не было. Да и зачетные баллы за это больше не предусмотрены.

Перед решающей фазой проходит уже традиционная безумная гонка, в которой четыре участника разыгрывают одно место в финале. Хорошим стартом отметились Кевин Хансен и JBXE. Ланс Вуллидж проявил все мастерство, чтобы обуздать в коварном первом повороте свой болид Veloce Racing. Эмма Гилмур отправилась после своих квалификационных происшествий и довольно умело по дорожке наружу опередила Ютту Кляйншмидт и Вулриджа. С немкой новозеландке еще пришлось сразиться, а в 11,5 секундах впереди Хансен уже передал смену Чемпионке Тейлор. Швед так пытался накопить запас, что травмировал спину на жестком ударе во время финального спуска своего круга и был доставлен в госпиталь (к моменту написания статьи уже самостоятельно поднимался с кровати). McLaren и Abt Cupra усилиями Фауста и Аль-Аттии настигали австралийку. И американец нашел внутреннюю дорожку, катарец опередил болид, в цветах навсегда непобедимого Brawn BGP001, Дженсона Баттона. А здесь еще и штрафные 7 секунд за превышение скорости в зоне ограничения 30 км/ч. Следует отметить, что каждый 0,1 км/ч дает 1 секунду добавленного времени. Норвежка Хэдда Хосаас приехала с повреждениями после маневров Вуллиджа последней. McLaren XE в дебюте завоевала путевку в финал. Для Abt Cupra, JBXE и Veloce Racing последние три места среди десяти команд-участниц стали худшими результатами для них в серии Extreme E.

В полуфинале 1 сошлись Team X44, RXR и Xite Energy Racing. Неудивительно, что чемпионы и вице-чемпионы повели борьбу со старта. Кристоферсону удалось отстоять первую позицию, Гутьерес в первом повороте после прыжка ловила болид, чем воспользовалась Молинаро. Итальянка на каменистой секции смогла даже посоревноваться с ралли-кроссовым рекордсменом, но к завершению первого круга ситуация стала более традиционной, и Odyssey 21 Xite Energy Racing отстал, но не критично. Борьба за второе место продолжилась между Себастьеном Лебом и Оливером Беннетом на их смене. Несколько раз едва не прошли контакты, а решающим стало сбивание внутреннего флажка в исполнении британца при съезде с камней. Штрафные секунды ожидали команду после финиша заезда. Но до этого Олин-Коттулински потеряла комфортное первое место (неудачный заезд на трамплин привел к потере управляемости болидом после прыжка), что добавило интриги заезду. Шведка благодаря “гайпер-драйву” догнала Беннета, но и он не уступил. Контактная борьба (в пределах правил) оставила на финише преимущество менее звездной команде в 0,07 секунды. Естественно, штраф очень расстроил Тамару Молинаро, которая заслуживала в дебюте возможность попасть в финал. Xite Energy Racing занимают шестое место и остаются единственным коллективом без финальных появлений.

Полуфинал 2 умело начал Кайл ЛеДук: с внешней дорожки Odyssey-Hummer EV американца развил лучшую скорость и получил преимущество в первом повороте. Лайя Санс и Кейти Мэннингс несколько увлеклись борьбой только между собой со старта. Опыт январского «Дакара» в Саудовской Аравии позволил испанцам оставаться впереди всю свою часть дистанции, но на большом расстоянии от Chip Ganassi Racing. Сари Прайс была предоставлена ​​возможность комфортно проехать свой участок, поскольку в самом начале Тимми Хансен неудачно атаковал Карлоса Сайнса, наехал на холм с верблюжьей травой и опрокинул болид Andretti United. Болид остался лежать на левом боку, а впервые столь высокий результат (второе место) квалификации моментально превратился в итоговое седьмое. На финише Карлос Сайнс несколько сумел сократить отставание с 15 секунд до менее семи, однако вся работа была впереди. Когда в прошлый и единственный раз команда Чипа Ганасси добралась до главного заезда, она в нем лидировала со старта.

Но не в этот раз. Однако и драмы со сходом удалось избежать. Эта участь досталась Таннеру Фаусту и McLaren XE. Американский ралли-кроссовый чемпион в пыли не мог видеть болид Олин-Коттулински: произошло столкновение, после которого еще один Odyssey 21 остался лежать на водительской стороне. Смешанные ощущения дебют вызвал у Зака ​​Брауна, но 5 место – довольно неплохо. Со старта невероятно удачно сориентировался Карлос Сайнс и возглавил заезд. 59-летний спортсмен задал темп, который при данных условиях на трассе не позволил лидеру сезона WRC подготовить атаку. Понятно, что спортсмены отложили решение противостояния в руки своим коллегам, которые должны были ожидать возобновления гонки в зоне смены пилота. Как только McLaren убрали с трассы, четыре команды стартовали поочередно с интервалами, полученными предшественниками.

Относительно других оставшихся команд. Сара Прайс все больше отставала, поэтому на этот раз Chip Ganassi Racing были не столь заметны. Но хотя бы Кайл ЛеДук привез лучший результат в истории выступлений коллектива – 4-е место на финише Икс При Пустыни. Положителен и тот факт, что именно американцы получили огромную армию болельщиков.

Конечно, можно сказать, что и Микаэла Олин-Коттулински находилась в тени своих именитых конкурентов впереди, но есть у этой гонщицы одна интересная особенность, проявившаяся еще в прошлом сезоне, а именно – умение проигрывать Чемпионам Мира (мужчинам, если для кого-то это принципиально) минимальное количество времени на трассе. Поэтому и не удивительно, что Дженсон Баттон в прошлом сезоне отпраздновал четыре подиума и итоговое третье командное место. Отдельный тест на проф-годность Микаэла прошла в финале прошлого года в STCC, Nitro RX, и в том же Extreme E, доведя дело в Дорсете до второго места. И теперь Микаэла должна передать болид ему.

И началась погоня! Это было около Юхана. Казалось бы Team X44 усилиями Леба взяла дополнительные пять баллов в самые быстрые секунды на вызов тяги – забудьте! Кристофферссон установил 1:05.260. Возможно, секрет кроется в тактике: педаль до упора… И это оправдано! Гонщик не боялся перебрать со скоростью и регулярно выезжал за пределы трассы, чтобы уехать с пылевого занавеса гонщиц впереди. И впереди им оставалось недолго. Кристину Гутьересу удалось обогнать на «гайпер-драйве». В этот же момент Лайя Санс также активировала максимальную мощность. Если Team X44 капитулировали досрочно, и к третьему месту мог бы добавиться разве что супер-сектор (только после финиша стало известно о времени Юхана), то Acciona Sainz еще надеялась на сенсационную победу. Зато мы получили сенсационную развязку: спуск, по которому Кристофферссон чуть не вылетел далеко за пределы трассы, но вернулся, обходя и подпрыгивая на верблюжьих кустах, чтобы в последнем повороте и финишном спуске победить снова! Четвертая победа для него и команды Нико Росберга в Extreme E. И первая для Микаэлы Олин-Коттулински. Второй подиум и лучший результат в активе Сайнс и Санс. Но насколько близка была победа (на самом деле, 2,5 секунды, но испанка уже бросила ехать на финише).

Столь адреналиновой гонки себе Юхан не вспомнит за достаточно долгий промежуток времени. От себя заметим, что гонки должны быть именно таковыми. И надеемся, что и дальше, а именно на Сардинии во время второго островного Икс-При 7-8 мая произойдет нечто подобное.

PS: А Себастьен Лёб продолжил серию подиумов для себя. Через два месяца (с этапа в Дорсете) гонщик одержал победы на Икс-При Юрского Периода, «Ралли Монте-Карло» и «Гонке Чемпионов» в Питео, Швеция. В этот список добавляется «Дакар» в Саудовской Аравии (второе место) и третье в Аравии на Икс-При Пустыни теперь. Единственным исключением из правил стало 5 место в финале сезона e-Trophee Andros. 48 день рождения выдающегося спортсмена приходится на еще одно соревнование в Швеции – теперь с локацией в Умео, но пилота там не будет. В первые выходные марта его можно будет увидеть на Abu Dhabi Desert Challenge.