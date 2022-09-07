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Не все так однозначно: Lamborghini Huracan заметили на блокпосту в Житомире
Что не говори, но далеко не все богачи выехали из Украины сначала военных действий. Лишним доказательством тому служит фото с одного из блокпостов в Житомирской области. На нем суперкар Lamborghini Huracan за 250 тысяч долларов на фоне противотанковых ежей и мешков с песком.
И если кто-то успел подумать, что автомобиль ввезли под льготную «растаможку», ниже доказательство того, что на 24 февраля 2022 года он уже был в Украине. Фото сделано возле одной и новостроек Житомира.