Не все так однозначно: Lamborghini Huracan заметили на блокпосту в Житомире

Еще одно свидетельство того, что не все богачи убежали от войны за границу

Что не говори, но далеко не все богачи выехали из Украины сначала военных действий. Лишним доказательством тому служит фото с одного из блокпостов в Житомирской области. На нем суперкар Lamborghini Huracan за 250 тысяч долларов на фоне противотанковых ежей и мешков с песком.

И если кто-то успел подумать, что автомобиль ввезли под льготную «растаможку», ниже доказательство того, что на 24 февраля 2022 года он уже был в Украине. Фото сделано возле одной и новостроек Житомира.