Daimler Truck поставит интересные «скорые» для сельских районов

Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Сo. (MFTBC), 81% акций которой принадлежит Daimler Truck AG, изготовила 10 автомобилей скорой медицинской помощи на полноприводных шасси Fuso Canter FG 4х4.

Машины оснащены двухрядными кабинами и специальным кузовами-фургонами с медоборудованием. Эти автомобили предназначены для работы в качестве передвижных медкабинетов в удаленных сельских районах, а также для транспортировки больных в медучреждения – для этого имеются выдвижные носилки.

Все эти машины будут поставлены в Таджикистан в рамках Официальной программы технической помощи (Official Development Assistance), курируемой Министерством иностранных дел Японии. Отметим, что компания MFTBC присоединилась к столь важной программе в 2020 году и уже помогла специализированными автомобилями таким странам как Буркина-Фасо, Руанда и Тонга.

Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Сo., работающая под «крылышком» Daimler Truck Asia и индийского партнера Daimler India Commercial Vehicles (DICV), является одним из крупнейших производителей коммерческих автомобилей в Азии, который поставляет свою продукцию на 170 рынков по всему миру.

В 2017 году MFTBC начала серийный выпуск полностью электрического грузовика легкого класса eCanter, а в 2019 году представила первый японский грузовик с автономным управлением уровня Level 2 – модель тяжелого класса Super Great. Отметим, что в этом году на европейский рынок вышли легкие развозные Fuso Canter следующего поколения, которые сегодня уже производятся на заводе в Португалии.