Экспериментальная БМП «Кевлар-Е» встала на защиту родины (видео)

Передовая разработка КБ «УкрІннМаш» – боевая машина пехоты «Кевлар-Е» – была передана нашей армии для уничтожения российских оккупантов, сообщает Defense Express. Бронекорпус обеспечивает баллистическую и противоминную защиту Level 2 по STANAG 4569. Экипаж состоит из трех человек, десантное отделение вмещает шестерых бойцов.

В данном случае БМП оснащена боевым модулем БМ-3М «Штурм», состоящим из 30-мм автоматической пушки 3ТМ1, пулемета КТ-7,62, автоматического 30-мм гранатомета АГ-17 и противотанкового ракетного комплекса «Барьера».

В итоге «Кевлар-Е» может эффективно поражать вражеские цели на расстоянии до 5000 м. Машина оснащена цифровым комплексом управления огнем и системой дистанционной установки дымовой завесы. Имеется и система кругового видеонаблюдения.

Новая БМП построена на хорошо известном у нас шасси САУ 2С1 «Гвоздика». Габаритная длина составляет 7300 мм, ширина – 3000 мм и высота по корпусу – 2700 мм. Дорожный просвет – 400 мм. Машина полной массой 15,5 т развивает максимальную скорость на дорогах с твердым покрытием 60 км/ч, а средняя скорость по грунтовке равна 26 – 32 км/ч. И какой же «солдат» не умеет плавать – в нашем случае со скоростью от 4 до 6 км/ч.

Напомним, что широкой публике БМП «Кевлар-Е» была представлена на выставке «Оружие и безопасность 2021» в Киеве, на объединенном стенде Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI). Теперь эта экспериментальная машина пройдет самые суровые испытания, в условиях реального боя.

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