Электрические грузовики Volvo прошли испытания в экстремальных зимних условиях

Многие из нас сталкивались с такой ситуацией – с наступлением сильных морозов аккумулятор в телефоне начинает терять заряд. Чтобы избежать такой же ситуации, компания Volvo Trucks провела испытания своих электрических грузовиков в экстремально холодных условиях вблизи полярного круга.

«Наши клиенты и наши грузовики должны работать где угодно, поэтому испытания в суровых климатических условиях имеют большое значение, включая, конечно же, нашу линейку электрических грузовиков», – говорит Джессика Сандстрём, старший вице-президент Volvo Trucks по управлению продуктами.

Что происходит с электрическим грузовиком, когда термометр показывает -25°C и дует сильный ветер? Чтобы узнать это, компания Volvo Trucks провела зимние испытания на севере Швеции.

«Проводя испытания наших грузовиков в полевых условиях, недалеко от полярного круга на севере Швеции, мы оценивали все непредсказуемые природные явления, – объясняет Джессика Сандстрем и добавляет: «Ветер образует на грузовике ледяную корку. Это дает нам прекрасную возможность убедиться, что все работает даже в экстремальных условиях. Результаты наших испытаний показали, что наши электрические грузовики очень хорошо выдерживают условия действительно холодного климата».

Одним из ощутимых результатов зимнего тестирования является новая функция под названием Ready to Run. Эта функция готовит грузовик к рабочему дню, выполняя предварительное прогревание, когда это нужно, а во время работы в очень жаркую погоду – охлаждает аккумуляторы и кабину автомобиля. Оптимальная температура для аккумуляторов составляет около +25°C, а водитель может легко активировать предварительный подогрев или предварительное охлаждение дистанционно с помощью специального мобильного приложения. Функция Ready to Run будет доступна для крупнотоннажных моделей Volvo FH, FM и FMX Electric.

Электрические грузовики являются важной частью решения проблемы сокращения выбросов CO2, но пока составляют лишь скромный процент общего рынка грузовых автомобилей. В этом году перевозчикам в Европе было доставлено всего несколько сотен электрических крупнотоннажных грузовиков.

«Мы стимулируем изменения и занимаем лидирующее положение на европейском рынке электрических грузовиков. Уже сегодня у нас есть серийное производство электрических грузовиков, поставляемых клиентам по всей Европе и Северной Америке. Наша цель состоит в том, чтобы к 2030 году 50% от общего объема продаж грузовиков у нас составляли электрические грузовики», – резюмирует Джессика Сандстрем.

Факты об электрических грузовиках Volvo:

Volvo Trucks предлагает модельный ряд из шести полностью электрических грузовиков, предназначенных для выполнения широкого спектра различных транспортных заданий.

Электрические крупнотоннажные модели Volvo FH, FM и FMX имеют полную массу 44 тонны. Продажи в Европе уже стартовали, а производство начнется во второй половине 2022 года.

В 2019 году в Европе было начато серийное производство среднетоннажных грузовых автомобилей Volvo FL и FE Electric, предназначенных для работы в городской черте и для вывоза отходов.