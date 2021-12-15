Nitro RX Аризоны: Тревис Пастранна в ударе

Wild Horse Pass Motorsports Park в Финиксе принял третий этап американской ралли-кроссовой серии Nitro RX с интернациональным составом пилотов. Третий автомобиль Subaru WRX STi сменил цвета в пользу одного из партнеров мероприятия, а за рулем гостевого гонщика Чемпиона Европы Андреаса Баккеруда сменил двукратный победитель NASCAR Cup Series Кайл Буш. Другой заменой стал латвиец Рональдс Балдинс, которому до конца сезона достался второй Honda Civic Coupe в команде Андреаса Эрикссона.

В субботних дуэлях без соперника первый раунд из шестнадцати преодолел Кевин Эрикссон, как автор лучшего времени на тренировках. Его новый напарник Балдинс в дебюте уступил Стиву Арпину, а Тревис Пастрана выиграл заезд в отсутствие Mini Cooper Оливера Беннета по соседству. Механическая поломка Audi S1 ​​Таннера Фауста помогла победить в его заезде Тимми Хансену, которому оставалось просто не спеша проехать свои круги. Но и при этом швед порадовал публику, когда после прыжка на трамплине сорвал передний бампер своего Peugeot 208 и проехался по нему.

Во втором круге с участием восьми авто в единоличные лидеры Чемпионата вырвался Тимми Хансен. Случилось это после проигрыша своей дуэли Скоттом Спидом Кевину Эрикссону. Но и Тимми для этого нужно было выигрывать свой заезд у Робина Ларссона. Хансен, казалось бы, упустил шансы, когда его болид развернуло в результате прокола. На Audi S1 ​​Ларссона сломало подвеску, а все перешло к заезду «треногих», еще без традиционного прыгания на трамплинах, а с поиском вариантов объезда. Даже с учетом штрафов за это Тимми буквально прополз в полуфинал. Соперник старшего брата определился в дуэли младшего с Пастраной. Заезд Кевина и Тревиса по праву стал лучшими в первый день, потому что гонщики соревновались до последней прямой. Лишь 0,3 сек – это то преимущество, которого хватило Subaru WRX STi Пастрани.

В полуфинале встретились представители Северной Америки и Швеции: канадец Арпин преодолел Кевина Эрикссона (хотя швед совершил обгон уик-энда в самом узком месте трассы), а Пастрана – лидера чемпионатов (на тот момент) Тимми Хансена. Финал особенно увлекательным назвать сложно, учитывая, что Тревис имел преимущество над Hyundai i20 на протяжении всего заезда, поэтому представитель Subaru Motorsports USA получил максимальные четыре балла. Остальные гонщики – в зависимости от количества выигранных дуэлей.

Во второй день соревнований организаторы несколько изменили привычный формат: Пастрана на правах лучшего в «брекетах» предыдущего дня имел возможность выбирать, в каком хите из двух ехать. Выбрал тот, где не было Хансенов.

В первом хите американцу противостоял Кевин Эрикссон со старта первой линии. Лиам Доран, как это часто с ним случается, вскочил в передрягу на первом круге: британцу пришлось выбираться из опрокинутого Audi S1. В столкновении с ним также пострадал Civic Coupe Балдинса. Оба автомобиля остались на повороте, поэтому заезд остановили красными флагами. Причиной самого столкновения стал толчок от WRX STi Кайла Буша.

На рестарте осталось шесть машин. Пастрана сохранил лидерство, Эрикссон пытался оказать давление. Особенностью трека для ралли-кроссовиков стала более короткая петля джокера, чем основной участок трассы, поэтому Пастрана уже на втором из четырех кругов отбыл обязательный джокер и остался первым. Остаться на основной дорожке стало ошибочным решением обоих братьев Эрикссонов, которые вынуждены были еще и «проглатывать» пыль из-под колес трех машин. Оба пилота Subaru Motorsports USA вырвались вперед, но с этого этапа только победитель хита попадал в финал. Таким пилотом стал Тревис Пастран.

Второй хит впереди Хансенов начал Стив Арпин. То один, то другой швед со старта давили на канадского пилота команды Маркуса Грёнхольма. Тимми даже удалось оказаться впереди на несколько метров, в другом повороте на шпильке канадец уронил позицию. Тройка лидеров одновременно двинулась на джокер, поэтому путевку в финал разыгрывали на трассе. Кевин Хансен также нашел возможность опередить Арпина, хотя борьба с перекрестком траекторий оказалась достаточно зрелищной. В дальнейшем Кевин получил прокол, а его брат воспользовался запасом времени, чтобы пересечь линию финиша первым и составить компанию Тревиса Пастрани на первом ряду финального заезда. Остальных гонщиков ожидали полуфинальные заезды.

Американский дуэт Скотта Спида и Таннера Фауста впереди начинали ПФ1. Спиду удалось сохранить главенствующую позицию, Фауста оттеснил Кевин Эрикссон. За два места в финале начали соревноваться сразу 5 гонщиков. Кевин выбрался на первое место в своем коронном узком правом повороте между двумя насыпями. Оба лидера отправились на джокер по завершению круга, где лидерство Эрикссона и завершилось – швед задел ретардер внутри поворота и развернулся, без помощи Спида. Хуже то, что Скотт обошел дополнительную преграду, в то время как брат шведа Оливер на Ford Fiesta ST – нет. Гонщики разъехались, почти точно упустив шансы на выигрыш заезда. Кевин вообще припарковался в безопасном месте. Фрейзер МакКоннел попытался посоревноваться с Таннером Фаустом, ранее выполнив свой джокер. Запаса было недостаточно, поэтому следующим кругом Фауст вернул второе место. Оба Чемпиона Америки по ралли-кроссу попали в финал.

Арпин и Ларссон с первой линии приступили к ПФ2. Канадец перекрыл внешний участок трассы шведу, чем воспользовался «Большой Молот» Кабот Бигем (Bigham), вмешавшись в разборку фаворитов заезда. Но практически сразу же отступил в этой борьбе. Ларссон чуть не повторил ошибку Кевина Эрикссона на джоккере, но нрав был на стороне пилота на Audi S1. Развернуло Кевина Хансена. Ларссон сумел довольно быстро догнать Арпина и опередить его на затяжной правой шпильке, воспользовавшись внутренней дугой поворота. и20 со Стивом не отпускал Ларссона, в упор преследуя шведа. Упорная борьба привела к отрыванию левого крыла авто, что не оказало существенного влияния на темп «ковбоя». После заезда из-за слишком жесткой борьбы Робин Ларссон получил штрафное время, поэтому, наряду с Арпином, в финал вышел Кайл Буш. Остальным оставалось надеяться на гонки последнего шанса, которых отныне было две.

На старте LCQ1 не хватало только Кевина Эрикссона. Фрейзер МакКоннел и Кабот Бигэм двинулись с первого ряда. Разгон лучше удался американцу, но контроль гонки в повороте взял МакКоннелл. Борьба продолжилась, и когда гонщики добрались до самого узкого места, ямаец задел земляную насыпь на повороте и застрял, заблокировав еще и Рональдса Балдинса. Бигему оставалось только чисто проехать к финишу, что он и сделал.

LCQ2 имела всех участников на старте. Действительно последним шансом воспользовался Кевин Хансен, хотя Оливер Эрикссон в начале сопротивлялся. В дальнейшем с Эрикссоном соперничал Робин Ларссон за вторую позицию. Сыграло это только в пользу зрелища, потому что в турнирном плане важно было только первое место Хансена, которое за пилотом команды Red Bull Peugeot Hansen так и осталось. Зачетные баллы разыгрывали между собой восемь финалистов.

На разгоне финала лучше сработал Тимми Хансен, Тревис Пастран остался на более выгодной внутренней дорожке. Шведу пришлось уступить, чем воспользовался Стив Арпин. Канадец еще и попытался достать Пастрану. Тот снова защитился, после чего трио лидеров отправилось на короткий джокер. После неудачного старта сзади отыграл одну позицию Кайл Буш, в то время как Хансен впереди вернул себе вторую позицию. Четвертый круг не смогли завершить Кевин Хансен и Стив Арпин, потому на третье место поднялся Скотт Спид. На определенном расстоянии на четвертом в гонке Таннера Фауста накатывал Буш. В начале финального круга звездному гостевому пилоту Subaru удалось воспользоваться техническим преимуществом авто и умением им управлять, что вылилось в итоговое четвертое место.

Но впервые на этапе Nitro RX победителем стал Тревис Пастрана, что позволило ему приблизиться к Тимми Хансену в зачете, увидевшем клетчатый флаг вторым, и опередить своего напарника и третьего призера этапа в Аризоне Скотта Спида.

А уже через неделю гонщики соревновались в Калифорнии – этап, после которого количество претендентов сократилось до всех победителей финалов Nitro RX 2021…