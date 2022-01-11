SEAT Leon: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

SEAT Leon для поклонников этого бренда является едва ли не синонимом автомобильного спорта. Ведь заряженные версии этого хэтчбека с приставками Cupra, R, FR последовали едва ли не сразу после его дебюта в 1999 году. Ну а собственно Leon появился после того, как хэтчбеку Toledo решили дать собственное имя. С тех пор пути этих двух моделей разошлись: Toledo был универсально-семейной направленности, а Leon – спортивной.

Этой концепции он придерживался все три генерации, вдобавок активно участвуя (и побеждая!) в различных кузовных гонках, как домашних испанских, так и международных. Четвертая генерация SEAT Leon появилась в 2020 году и она готова продолжить эту традицию.

И только поначалу может показаться, что что новый Leon почти не отличается от предшественника. Здесь новый кузов, несколько иные пропорции и много интересных элементов! Оптика стала более узкой и агрессивной, появились точеные грани и глубокие выштамповки, а бампера получили большую фактурность.

Новый Leon построен на платформе MQB Evo, на новейшей ее модификации. На ней также базируются такие “собратья по концерну”, как Audi A3, Skoda Octavia, Volkswagen Golf 8. Со сменой поколений Leon стал длиннее 4368 мм (+86 мм) и длиннобазнее (2686 мм), что на 50 мм больше, чем раньше. Хотя, опять же, это и незаметно на первый взгляд. А вот высота 1456 мм и ширина 1800 мм даже несколько уменьшились – на 3 и 16 мм соответственно. Интересно отметить, что SEAT Leon предлагается в кузове хэтчбек и универсал. И гамма модификаций для универсала отнюдь не меньше, чем для хэтчбека!

Комплектаций для модели предложено две, это Style и FR, а вот двигателей предложено существенно больше. Это бензиновые 1.4 и 1.5 TSI, оба на 150 л.с., а также 2.0 TSI на 190 л.с. Дизельные моторы представляет 2.0 TDI на 150 л.с., однако следует учесть, что сейчас действуют ограничения в поставках дизельных модификаций. Заметим также, что двигатель 1.5 TSI предлагается также и с “мягкой” гибридной технологией mHEV, что при той же мощности позволяет ей быть экономичнее (и экологичнее).

Коробки передач отличаются в зависимости от двигателя. Так, для обычного 1.5 доступна только “механика”, а для 1.4 – только “автомат” классической конструкции. Для всех остальных предусмотрена 7-ступенчатая DSG.

Главные конкуренты Leon известны уже давно, и в этом поколении они не изменились. Это модели С-класса (он же Golf-класс), среди которых стоит отметить Volkswagen Golf, новый Peugeot 308, Mazda 3, Ford Focus, а также KIA ceed и Hyundai i30.

Подробнее про SEAT Leon, про его интерьер, технологии и оснащение смотрите в нашем видео: