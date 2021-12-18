Игрушку Lego Technic превратили в реальный колесный погрузчик

Компания Volvo Construction Equipment недавно представила беспилотный колесный погрузчик – модель Volvo LX03. Это первая машина в этом классе, способная работать в автономном режиме, самообучаться и взаимодействовать с людьми. Это совместный проект с компанией LEGO, которая выпустила робота-погрузчика в миниатюре – 42081 Concept Wheeler Loader ZEUX.

Обе эти компании сотрудничают уже несколько лет, однако это первый случай, когда игрушечная модель послужила прообразом для постройки настоящей, а не наоборот.

В отличие от модели Lego, роботизированный погрузчик Volvo LX03 не продается. Это пятитонная машина, построенная по модульному принципу, который позволяет варьировать ее размеры всего за один-два производственных изменения. Здесь также применяется электрическая трансмиссия Volvo L25.

Над созданием колесного робота трудились специалисты конструкторских бюро в Эскильстуне (Швеция), Коне (Германия), а также фирменного дизайн-центра в Гетербоге. Как бы там ни было, а роботизированный погрузчик LX03 стал для Volvo Construction Equipment новым этапом развития в области машинного интеллекта, а также в сфере декарбонизации строительной отрасли.