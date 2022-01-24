Как Mercedes-Benz Sprinter перепрыгнул в новый класс

На Международном салоне коммерческих автомобилей в Брюсселе, в январе 2001 года состоялась презентация автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI. По сравнению с предшествующими моделями, полная шасси заметно возросла – до 5990 кг, равно как и грузоподъемность – до 3700 кг. Таким образом, машина перешла в более тяжелый сегмент рынка.

Автомобиль получил новый, тяговитый 5-цилиндровый турбодизель CDI с системой Сommon Rail. Его рабочий объем составил 2,7 л и мощность 156 л. с. А на максимальный крутящий момент в 330 Нм мотор выходил в широком диапазоне оборотов – от 1400 до 2400 об/мин. С ним в паре работала 5-ступенчатая КП, с передаточными числами, которые позволяли отлично преодолевать подъемы.

Интересно, что у новой машины была рама, постепенно расширяющаяся к задней части. Задний мост был усилен. Переработали заднюю подвеску, а колея задних сдвоенных колес увеличилась до 1820 мм. Машина получила также усиленный буксирный прибор, который позволяла работать с прицепами полной массой не 2,0 т, как раньше, а уже 3,5-тонными.

Автомобиль предлагался или с обычной, однорядной трехместной кабиной, или с двухрядной, рассчитанной на семь человек. Для доступа на задние сиденья имелась дополнительная, третья дверь, расположенная с правой стороны.

Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI выпускался в трех основных версиях: бортовой грузовик, самосвал и шасси. Колесная база была на выбор: 3550 или 4025 мм. Бортовой автомобиль имел грузовую платформу внутренней шириной 2275 мм и высотой бортов 400 мм. Длина ее составляла 3640 или 4400 мм. Интересно, что цельные откидные борта были изготовлены из алюминия. Под задним бортом имелась убирающаяся подножка.

Другой версией являлся самосвал трехсторонней разгрузки. Внутренняя ширина кузова составляла 2200 мм, а длина доходила, в зависимости от базы, до 3600 мм. Третья версия – шасси имела максимальную грузоподъемность 3700 кг. На нем могли устанавливаться надстройки самого различного назначения от сторонних производителей: рефрижераторные, фургоны повышенного объема, автобусные кузова и т. д. и т. п.