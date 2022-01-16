Как "скорая" Mercedes-Benz Sprinter выручила "собрата" (видео)

Фургоны Mercedes-Benz Sprinter довольно часто можно увидеть на украинских дорогах в роли автомобилей скорой медицинской помощи. Годы круглосуточной работы дают о себе знать, поэтому от технических неполадок никто не застрахован. В данном случае на одной из столичных улиц была замечена довольно необычная картина – одна «скорая» везла на буксире вторую. Причем у обоих машин работали проблесковые маячки, а у задней дополнительно были включены «аварийки».

Интересно, что оба автомобиля – это Mercedes-Benz Sprinter. В роли «больного» оказалась модель второго поколения – короткобазная, с низкой крышей, а вот в роли «врача» выступал представитель ныне выпускаемой третьей генерации «Спринтеров», фургон со средней колесной базой и высокой крышей. Будем надеется, что с машиной ничего серьезного не произошло и она быстро встанет в строй и будет продолжать нести нелегкую, но такую нужную службу.