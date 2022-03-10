Tesla сохранит рабочие места за украинцами, отправившимися воевать

Компания оплатит им три месяца военной службы

Tesla сохранит рабочие места и выплатит заработную плату за три месяца своим сотрудникам-гражданам Украины, которые отправятся защищать свою страну от российского агрессора. Это касается украинцев, работающих на предприятиях компании в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

«Для всех сотрудников Tesla, которые являются гражданами Украины и которых попросили вернуться в Украину для прохождения военной службы в качестве резервиста, мы сохраним их занятость и зарплату в течение 3 месяцев с целью оценки по истечении этого периода по мере необходимости», — говорится в электронном письме Tesla к работникам.

Также компания заявила, что украинцы, владеющие электромобилями Tesla и других мировых марок смогут бесплатно заряжать аккумуляторы на отдельных станциях Supercharger в Польше, Венгрии и Словакии вблизи украинской границы.