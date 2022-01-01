Кроссовер Buick дал фору Acura MDX и Lexus RX

На улицах Киева недавно был замечен интересный и довольно редкий у нас автомобиль – Buick Rendezvous (с англ. “рандеву”). Это среднеразмерный кроссовер и вообще первый SUV от General Motors, который был запущен в производство 20 лет назад. Машина вместе с однотипной моделью Pontiac Aztek была создана на платформе GMT250, которая также использовалась на короткобазных минивэнах Chevrolet Venture и Pontiac Montana.

Машина получила довольно стильный и динамичный дизайн, достаточно посмотреть на наклонную заднюю стойку кузова. Внешне привлекают внимание фирменная, «бюиковская» решетка радиатора и эффектные большие светоблоки сзади. Фары головного света тоже немаленькие, с 2004 года они стали визуально еще больше, т. к. оранжевые указатели поворотов на них были заменены на бесцветные.

Rendezvous вобрал в себя комфорт лимузина благодаря полностью независимой задней подвески и вместимость минивена – он был рассчитан на семь пассажиров на трех рядах и мог перевозить в багажнике стандартный лист фанеры размером 122 х 244 мм. Таким образом он стал самым вместительным легковым Buick после универсала Roadmaster, снятого с производства в 1996 году. А благодаря опциональному постоянному полному приводу Versatrak автомобиль мог не боятся выезда на пересеченную местность.

Машины комплектовались V-образными бензиновыми «шестерками»: сначала рабочим объемом 3,4 л и 3,5 л – мощностью 187 и 204 л. с. соответственно, а с 2005 года – и 3,6 л , развивающей 246 “лошадок”.

Buick Rendezvous получил довольно богатый интерьер. Чего только стоит приборная панель с хромированными шкалами и бирюзовой подсветкой, что вызывает ассоциацию с дорогими часами. В версии СL имела система контроля давления в шинах, а в более богатой СXL – борт-компьютер с информацией о расходе топлива и забортной температуре. За доплату предлагался и проекционный дисплей второго поколения. На центральной консоли имелись розетки и отсеки для мобильного телефона или пейджера. Задние пассажиры могли управлять стереосистемой со своего пульта, а также подключать наушники.

Все эти качества положительно сказались на продажах. Уже в первый, 2001 год в США было продано 31 754 ед., а на следующий год – 61 468 ед., а в 2003-м – и вовсе 72 643 ед. Всего же с 2001 по 2007 гг. реализовали 347 742 ед. Такой успех Buick Rendezvous был обусловлен его ценой – на 6500 долларов меньшей, чем у Acura MDX, и на 8000 долларов меньше, чем Lexur RX. Выпускался автомобиль на сборочном заводе GM в Мексике. Здесь же делали и Pontiac Aztek, который, в отличие от своего собрата, не пошел на рынке.