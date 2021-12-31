В Черновцах у частных перевозчиков появился стимул к обновлению автопарка

В преддверии Нового года «Черновицкое троллейбусное управление» получило пять новеньких автобусов A092H6 Ataman. Машины оснащены низкопольной площадкой в корме и приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров в колясках. В комплектацию входят валидаторы и система автоматического подсчета пассажиров, что должно нормализовать перевозку льготников, оптимизируя затраты. Здесь также установлена система видеонаблюдения.

Как отметил мэр Черновцов Роман Кличук на своей страничке в Фейсбук, с этими автобусами троллейбусное управление сможет эффективно конкурировать с частными перевозчиков и, более того, станет хорошим стимулом для обновления их автопарка. По словам градоначальника, город планирует еще закупить 35 автобусов, а также обновить троллейбусный парк.

Модель A092H6 Ataman производства «Черкасский автобус» имеет длину 8220 мм и рассчитана на перевозку 52 пассажиров (мест для сидения – 22). Машину полной массой 8780 кг приводит в движение экономичный 5,2-литровый турбодизель Isuzu 4HK1E5NC (Евро 5) мощностью 154 л. с. Передняя подвеска – зависимая, рессорная, со стабилизатором. Задняя – зависимая, пневморессорная, также со стабилизатором и гидравлическими амортизаторами с двумя регуляторами положения кузова. В комплектацию помимо ABS и ASR также входит системы курсовой устойчивости EVSC.

Отметим, что рынок новых автобусов в Украине в 2021 году увеличился на 8% – до 1100 ед. И первое место по итогам продаж занимает как раз «Черкасский автобус» – с показателем 310 ед. и долей 27%. На втором месте находится корпорация «Эталон», реализовавшая 255 машин (доля рынка 22%). Третью позицию занимает турецкий Karsan – 155 ед. (13%). А вот четвертое место у Запорожского автомобилестроительного завода, автобусы которого заняли 10% рынка.