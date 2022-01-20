Автомобиль года в Украине 2022: представляем номинацию “Спортивный автомобиль”

Несмотря на изменчивые автомобильные тренды, спортивные модели, как и премиальный сегмент, про который “Автоцентр” рассказывал совсем недавно, остаются незыблемыми. Мощь и скорость всегда в тренде и не так важно, с помощью каких технологий это достигается. Так, например, в этом году в данной номинации не только обычные спорткары, но и электромобили. Кстати, сама номинация получилась не такой уж маленькой и собрала дюжину претендентов.

Автомобили, попавшие в номинацию “Спортивный автомобиль” имеют различные форм-факторы. Здесь и классические купе BMW M4, четырехдверное купе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, и заряженные, так называемые “горячие” хэтчбеки CUPRA Leon, Volkswagen Golf GTi и MINI JCW. Не менее прокачанные кроссоверы Jaguar F-Pace SVR и Aston Martin DBX.

А также упомянутые электромобили Audi RS e-tron GT и Porsche Taycan Cross Turismo. Последние не только родственники по концерну, но и соплатформенные модели. В основе обоих лежит архитектура PPE (Premium Platform Electric), которая позволяет варьировать длину колесной базы, ширину колеи и размеры (а соответственно и емкость) батареи. Но обратите внимание, насколько разные эти модели при всей своей технической схожести!

Используют ли такие машины свои возможности на полную? Да, однако совсем нечасто. Немаловажную роль здесь играют потенциал и теоретические динамические возможности. К тому же спортивный стиль и дизайн, который всегда отличает данные модели, способен согреть сердце любого поклонника автомобилей.

А кого из этих моделей выбрали бы вы? Проголосовать можно на сайте autoroku.ua

Там же можно подробнее узнать о всех претендентах не только в данной номинации, но и в других.

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.