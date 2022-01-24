Будущее наступило: летающий автомобиль AirCar получил разрешение на полеты

Компанія вже приступила до організації серійного виробництва

Словацкая компания Klein Vision получила официальный сертификат от национального транспортного управления, который разрешает их аэромобилю AirCar осуществлять полеты. То есть этот летающий автомобиль стал первый в мире, который можно эксплуатировать.

По словам руководителя группы разработчиков и изобретателя Стефана Кляйна, получение этого документа является своеобразным стартом к началу серийного производства AirCar. Он подчеркнул, что компания готова открыть новую главу в истории мирового автопрома и навсегда изменить концепцию путешествий на средние расстояния.

Первый рабочий прототип модели, оснащенный 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем BMW мощностью 140 л.с., уже прошел ряд тестов и испытаний. Первый полет AirCar совершил еще в конце 2020 года и все это время компания дорабатывала аэромобиль, приближая его к серийному производству. Всего на счету у этой машины 70 полетных часов, что довольно неплохо.

В компании заявили, что серийная версия автомобиля сохранит присущую ему внешность, но получит более мощный двигатель, который позволит развивать скорость до 300 км/ч в воздухе и преодолевать до 1000 км пути. Для сравнения, крейсерная скорость прототипа составляет 190 км/ч на высоте до 2500 м. Стоимость летающего автомобиля составит около 1,5 млн евро. К организации серийного производства намерены приступить уже в этом году.