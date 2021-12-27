На бронеавтомобиле "Варта" испытали новейший зенитно-ракетный комплекс (видео)

На днях на одном из военных полигонов прошли испытания нового зенитно-ракетного комплекса РК-10, установленного на шасси отечественного бронеавтомобиля «Варта» (4х4). РК-10 разработан киевским КБ «Луч» и относится к зенитным ракетным комплексам ближнего радиуса действия. Он может поражать воздушные и наземные цели на расстоянии до 12 км. Отличительной его особенностью является ведение цели с помощью лазерной «дорожки», сообщает Defense Express.

РК-10 должен заменить уже устаревший ЗРК «Стрела-10», который был приняты на вооружение еще в 1976 году. Напомним, что на последнем еще используется инфракрасный принцип самонаведения на цель, реагирующий на выделяемое тепло. Сегодня уже создано много технических решений для защиты от таких ракет (экраны, пиротехнические устройства и т. д.).

Поэтому зенитная ракета РК-10, сопровождаемая лазером, имеет намного большую эффективность. Плюс к этому она облает еще одним важным преимуществом – компактностью. Это дает возможность отказаться от гусеничных МТЛБ, на которых в основном и стоят «Стрелы», и использовать более подвижные колесные машины.

Вот почему для недавних испытаний РК-10 установили на шасси бронеавтомобиля «Варта», изготовленного конструкторско-производственным предприятием «Украинская бронетехника».

Подробные технические характеристики РК-10 держатся в секрете. Более того, разработчики новинки пока не разрешили даже крупно показывать блок наведения – святая святых зенитно-ракетного комплекса.